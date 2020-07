DETALII despre ACCIDENTUL din raionul Orhei, unde au fost UCISE trei persoane. Medicii luptă pentru viaţa copilului de 14 ani

Noi detalii despre accidentul fatal, care s-a produs noaptea trecută în comuna Piatra din raionul Orhei. Trei persoane au murit, iar un copil a ajuns în stare gravă la spital, după ce un automobil i-a lovit în plină stradă. Este vorba de primarul comunei Piatra, Mariana Țugui, și mătușa acesteia, care au murit pe loc, precum și nepoata primarului de 21 de ani, care a decedat la spital. Cu ele era și fiul Marianei Țugui de 14 ani, care s-a ales cu mai multe răni.

"A fost internat în secţia de terapie intensivă şi reanimare. În urma examinărilor s-a stabilit diagnosticul de politraumatism, factura ambelor oase femurale, fractura oaselor bazinului, contuzia organelor interne. La moment starea pacientului este stabil gravă. Echipa de la spitalul raional Orhei se luptă pentru viaţa pacientului", a declarat Cristina Onilă, ofiter de presă a spitalului raional din Orhei.



Purtătorulu de cuvânt al Spitalului din Orhei a declarat că medicii iau în calcul transportarea copilului la Chișinău. Potrivit poliției, șoferul este un bărbat de 30 de ani și se afla la volan în stare de ebrietate avansată, depăşind de opt ori norma alcoolică admisă.

Apropiaţii Marianei Ţugui sunt răpuşi de durere.



"Plecau să facă o plimbare, să vadă lumina stradală şi iată aşa un suflet nu s-a gândit că a luat trei vieţi. A distrus o familie, a distrus un sat întreg. Era o primăriţă foarte bună. Un suflet de om bun, o inimă mare. O lege pentru aceşti băieţi, pentru aceşti oameni care merg aşa la volan să ducă o răspundere", a declarat Elena leonte, mătuşa primarului.



"Îmi cer scuze am emoţii..., doamna primar a fost super. Mult am aşteptat să fie aşa un om şi iaca Dumnezeu ni l-a luat", a spus un bărbat.



Unul dintre apropiaţii primarului susţine că accidentul a avut loc chiar în faţa porţii sale. A auzit o bubuitură puternică şi a ieşit să vadă ce s-a întâmplat. Bărbatul spune că a rămas şocat de cele văzute.



"A mers cu viteză excesivă, era în stare de ebrietate avansată. Eu nu am cuvinte. El a pus maşina acolo, eu l-am oprit şi el cădea jos şi i-am zis, uite ce ai făcut aici, şi el spunea, da ce am făcut? Ai ucis patru oameni. Mă întreba, eu? Da tu", a precizat un bărbat.



Sătenii au cuvinte de laudă la adresa primarului, care deşi era la primul mandat a reuşit să le îmbunătăţească viaţa:



"Pentru tot satul este o tragedie, ce putem spune, a fost o femeie super, pentru tot satul, nici nu se discută".



Potrivit poliției, şoferul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 1,33 mg/l. Bărbatul a fost reţinut, iar în acest caz a fost pornită o anchetă penală. Dacă va fi găsit vinovat, făptașul riscă până la 12 ani de închisoare.

Citeşte şi: ACCIDENT CUMPLIT la Orhei. Primarul din Piatra şi alte două persoane, LOVITE MORTAL de o maşină condusă de un şofer BEAT CRIŢĂ