Detalii despre accidentul de la Comrat cu implicara unei maşini de poliţie. Unde a dispărut camera de la bordul motocicletei

Acţiunile oamenilor legii în urma accidentului rutier în care a fost implicat un echipaj de poliţie şi care s-a soldat cu moartea unui motociclist, a lăsat mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Unul dintre martori povesteşte că poliţiştii au preferat să telefoneze în loc să acorde primul ajutor medical, iar de pe motocicleta tânărului decedat ar fi dispărut camera de bord.



Nicolae Delean spune că atât el, cât şi fratele său s-au născut pentru a doua oară, ei fiind cei doi motociclişti din patru care nu au avut de suferit. Totodată, tânărul se arată şocat de indiferenţa poliţiei.



"Fapt ce m-a uimit grav, a fost atitudinea polițiștilor, care după protocol, din câte știu, se acordă primul ajutor răniților. Niciunul din polițiști, ambii au stat cu telefonul la ureche. Niciunul nu s-a apropiat de băiat", a spus motociclistul, Nicolae Delean.



Nicolae spune că oamenii legii au conştientizat gravitatea situaţiei abia după ce au fost anunţaţi că unul dintre cei doi tineri traumaţi a decedat la spital.



"Ba chiar acesta care a fost la volan, era chiar o luare de râs de la bun început. Nu realiza ceea ce s-a întâmplat, până nu a auzit, că s-a transmis de la spital, că băiatul e decedat. Tocmai atunci a început să-și piardă cunoștința. Eu nu știu ce acte erau ori teatrale, ori ceva de genul", a spus motociclistul, Nicolae Delean.



Sora motociclistului care și-a pierdut viața ne-a povestit că a aflat despre decesul fratelui de la polițiștii din Comrat. Potrivit ei, tânărul conducea de mai mult timp motocicleta și avea tot echipamentul necesar. Femeia presupune că poliţia are ceva de ascuns.



"El avea și cameră la bordul motocicletei, dar unde e camera nu știu. Asta tot e un semn de întrebare. De pe camera aia tot se poate de dovedit multe", a spus sora motociclistului decedat, Aliona Tornea.



Duminică seară patru motociclişti din Slobozia Mare, raionul Cahul, au pornit spre Comrat. Lui Nicolae Lupaşcu nu-i vine să creadă că a rămas în viaţă. El spune că mergeau toţi în coloană şi cum el era primul, a observat o maşină care venea pe constrasens, dar mai târziu a înţeles că este vorba despre un automobil al poliţiei.



"Trecea o maşină pe contrasens, nu era niciun girofar aprins. În ultimul moment au pornit girofarul şi a tras volanul în faţa noastră, poliţia. Ne-au tăiat calea noastră de deplasare şi am frânat brusc, am încercat să evit, dar a fost prea târziu", a spus victima, Nicolae Lupaşcu.



Deşi accidentul s-a produs duminică, aproape de miezul nopţii, autorităţile au emis un comunicat de presă abia peste 12 ore.

Poliţia confirmă că un echipaj al instituţiei se deplasa pe traseul Chirsova-Comrat, doar că autoturismul ar fi fost parţial pe banda de pe contrasens. Deocamdată, nu este clar la ce misiune se deplasa echipajul de poliţie.

Testul de alcoolemie a arătat că niciunul dintre cei patru motociclişti nu era în stare de ebrietate. În acest caz a fost inițiată urmărirea penală, iar Procuratura din Comrat urmează să investigheze toate circumstanțele producerii accidentului. Poliţistul implicat în incident este cercetat în stare de libertate.