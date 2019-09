DETALII CUTREMURĂTOARE privind crima din raionul Hânceşti. Ce spun vecinii despre bărbatul care şi-a împuşcat fiul

Ceartă cu final tragic într-o familie din satul Cărpineni, raionul Hânceşti. Un bărbat în stare de ebrietate și ar fi împușcat, ieri seara, feciorul vitreg de 19 ani, chiar în curtea casei lor. Tatăl, în vârstă de 45 de ani, ar fi împușcat băiatul dintr-o armă de vânătoare pe care o deţinea ilegal şi pe care a primit-o în moștenire de la părinții săi. În aceeași seară, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore de către oamenii legii.

În momentul tragediei, tânărul se afla pe pragul casei. Rudele spun că acesta a zăcut acolo mai bine de o oră, până în sat au ajuns medicii de pe ambulanţă. După ce tatăl acestuia a fost reţinut, în gospodărie au rămas să trăiască cele două surori ale băiatului, care își aşteaptă mama să revina de peste hotare.



Mama băiatului muncește de ani buni în Italia și regulat le expedia bani soțului, dar și copiilor.

Rudele spun că bărbatul nu-și iubea feciorul vitreg, îl înjura și chiar îl amenința cu moartea: "Tare îşi bătea joc de copilul acesta, de mic, fiindcă nu este copilul lui. Nu este al lui, este al ei şi îşi bătea joc de el. Nu consuma alcool, nu fuma băiatul".



Mătușa tânărului împușcat spune că tatăl vitreg al acestuia ar fi consumat ieri alcool și s-a luat la ceartă cu tânărul, însă în timpul certei nimeni nu se mai afla acasă, ca să-i vină în ajutor băiatului.



"Nu ştiu ce a fost între ei, că eu am fost la ei la porumb şi i-am ajutat, apoi am plecat acasă. Ce s-a întâmplat, de la ce s-au luat, nu înţeleg. S-au mai certat. Băiatul nu este a lui şi tot timpul îl numea urât, cu cuvinte murdare", a spus Maria Izvorean, mătuşa băiatului.



Vecinii familiei spun că bănuitul muncește cioban în sat, însă are patima băutului. În schimb, feciorul vitreg a învățat bine la școală și era de ajutor sătenilor. Acesta a absolvit liceul din localitate, dar a rămas în sat pentru a ajuta familia să întrețină gospodăria.



"Tata era cioban, lucra acasă cu oile. Băiatul era unul liniştit nu aş putea să-l caracterizez negativ, era un băiat cuminte, lucra, ajuta nu aş spune că era un băiat rău, nu. Sincer să vă spun îs şocat şi eu, cum de s-a ajuns până la atâta", a precizat un vecin.



"Era un băieţel liniştit, a fost cu fata mea într-o clasă. Era un copil ca lumea. Mama lui îi în Italia, dar tatăl umbla cu băutul", a explicat o vecină.



"Oameni gospodari, cuminţi nu se băteau", a menţionat un sătean.



Mama băiatului urmează să ajungă în această seară în Moldova, pentru a pregăti înmormântarea băiatului. Familia în care s-a produs tragedia nu face parte din pătura social vulnerabilă. Oamenii legii au fost alertaţi de către vecinii care au auzit împuşcătura.



"Pe la orele 19:00, tatăl în vârstă de 45 de ani în urma unui conflict cu fiul său a efectuat o împuşcătură dintr-o armă cu ţeava liză în direcţia ultimului. În urma traumelor primite, tânărul a decedat pe loc. Arma era deţinută ilegal de bănuit, care a fost ridicată de la faţa locului. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală", a declarat Cristina Vicol, ofiţer de presă IP Hânceşti.



Potrivit legislaţiei în vigoare, bărbatul riscă închisoare de la zece până la 15 ani de închisoare, pentru omor intenţionat.