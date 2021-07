DETALII CUTREMURĂTOARE despre TRAGEDIA din Căuşeni. Copiii nu bănuiau că mama lor zace moartă în şopron de câteva zile

Femeia de 34 de ani a dispărut sâmbătă seara, după ce le-a pregătit mâncare copiilor şi le-ar fi spus că merge în vizită la o prietenă, dar nu a mai revenit. Bunica minorilor, care locuieşte într-un sat din raionul Ştefan Vodă, a fost cea care a tras un semnal de alarmă, deoarece fiica sa nu răspundea la telefon."Duminică am sunat şi ea nu a răspuns. Sâmbătă seara m-a sunat mi-a spus că îi este greu că el o să vină acasă şi o să o bată nu ştiu ce. Spunea să vină la noi. Eu i-am zis vină, dar ea zice am să mai văd şi nu a mai venit", a spus Alexandra Guţu, bunica copiilor.Bătrâna l-a rugat pe fiul său să meargă în sat şi să vadă ce se întâmplă. Acolo bărbatul a găsit-o pe sora lui strangulată într-un şopron din spatele casei. Copiii nu ştiau despre cele întâmplate."Trag de uşa asta şi nu se deschide, de-am ceva nu mi-a plăcut şi era aici un cuţitaş, am ridicat în sus şi când am deschis uşa am văzut-o pe ea în faţă. Am ieşit prin partea cealaltă am închis uşa şi le-am spus copiilor daţi mâncare la răţuşte că nanul acuş o să vină, ca să nu să se sperie, şi m-am dus la Primărie să spun la sectorist", a menţionat Veaceslav Afanasie, fratele femeii.Mama femeii susţine că fiica ei şi-a pus capăt zilelor pentru că se certa deseori cu tatăl copiilor, care se află de mai mulţi ani la muncă în Federaţia Rusă."Eu nu ştiu ce au avut ei, el nu e acasă e la Moscova. El tot îi spunea că o să vină, o să ia copiii. Nu trebuia să facă acest lucru, trebuia să vină la noi. Cred că s-a speriat de el, nu trebuia să facă acest lucru", a explicat Alexandra Guţu, bunica copiilor.Vecinii familiei susţin că femeia a avut de îndurat multe greutăţi:"Un an şi ceva de când el nu e acasă, greutăţi puţine a avut ea? Cât trebuie azi la copii mici, unul clasa a patra şi altul a cincea".Asistentul social din sat spune că familia, deşi săracă, nu era în evidenţa autorităţilor."Nu au fost la evidenţa asistenţilor sociali, era o familie cum trebuie, normală. Îşi creşteau copii în dragoste şi educaţie, mama tot timpul avea grijă, ducea la grădiniţă, la şcoală. Nu erau în conflict cu legea, nu aveau certuri în familie, violenţă", a declarat Maria Popovici, asistentă socială.Cei doi copii se află temporar la un centru de plasament din localitate, până când tatăl lor va reveni de la Moscova. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanţele producerii tragediei.