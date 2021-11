DETALII cu privire la demisia vicepremierului pentru Reintegrare Vladislav Kulminski

Demisia vicepremierului pentru Reintegrare, Vladislav Kulminski, lasă numeroase semne de întrebare pentru analiştii politici. În timp ce guvernarea susţine că la baza plecării ar sta motive strict personale şi nicidecum profesionale, experţii consideră că în spatele demisiei ar putea sta unele prevederi secrete ale acordului dintre Moldovagaz şi concernul rus Gazprom, pe care funcţionarul nu le-a acceptat. Alţii însă cred că Veaceslav Kulminski a plecat pentru că nu se putea descurca cu funcţia asumată.

Vladislav Kulminski a fost vicepremier pentru Reintegrare aproape trei luni. În această perioadă el a mers de două ori în Federaţia Rusă, o dată pentru discuții pe subiectul transnistrean, iar altă dată pentru tratative pe acordul cu Gazprom unde s-a întâlnit cu Dmitri Kozak. Mandatul lui Kulminski nu conținea vreo responsabilitate legată de subiectul gazelor, de aceea unii experţi spun că demisia ar putea avea legătură cu aceste negocieri.



"Au început negocierile împreună ca până la urmă aceste negocieri de la Moscova să fie finalizate doar de Spînu, am putea presupune că Kulminski nu s-a înscris în aceste negocieri. O altă supoziţie este că în cadrul acordului atins la Moscova, chiar dacă Guvernarea neagă acest lucru, au fost acceptate nişte condiţii care l-ar pune în dificultate pe domnul Kulminski. Nedorind să ia asupra sa responsabilitatea pentru aceste condiţii, şi-a dat demisia", a spus Anatol Ţăranu, analist politic.



Şi fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, crede că plecarea lui Kulminski are legătură cu contractul semnat cu Gazprom.



"Sunt ferm convins că Moscova nu avea să cedeze, accepte condiţiile care le-a acceptat dacă în acord nu era fixat ceva în folosul Transnistriei. Posibil din lipsa de perspectivă de a realiza o nouă abordare faţă de reglementarea transnistreană a fost motiv de demisie.", a declarat Ion Leahu, fost membru al CUC.



Demisia lui Kulminski a avut loc la câteva zile după ce şedința în formatul „5 + 2”, planificată pentru perioada 2-3 noiembrie la Stockholm, a fost amânată la inițiativa Chișinăului din motive deocamdată incerte.



"După toate probabilitățile, acolo puteau să fie acceptate condiții care ar fi pus sub semnul întrebării semnarea contractului cu gazele, din acest motiv a fost amânată întâlnirea 5+2.", a opinat Anatol Ţăranu, analist politic .



Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, este sigur că Vladislav Kulminski a demisionat din cauza contractului nefavorabil cu Gazprom.



"Plecarea domnului Kulminski este un efect al lucrului care s-a făcut, îl credem că e motiv personal, dar nu este aşa bineînţeles. Occidentalii sunt foarte, foarte, decepţionaţi de modul cum partea moldovenească a încheiat acest acord. Kulminski a fost persoana implicată şi este o presiune mare asupra guvernării. Omul a plecat pentru că înţelege care sunt efectele acestei presiuni.", a spus Ion Chicu.



De cealaltă parte, analistul politic Vitalie Andrievschi crede că Veaceslav Kulminski a plecat pentru că nu se descurca cu funcţia asumată.



"Asta nu era locul potrivit pentru el, fără îndoială este un om inteligent, dar nu a trecut şcoala managementului, nu este un conducător. El a înţeles că asta nu este pentru el şi s-a simţit destul de neconfortabil şi a decis că mai bine pleacă, decât să înrăutăţească situaţia. Nu a rezistat la această presiune care era pentru el ceva diferit.", e de părere Vitalie Andrievschi.



Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Olga Cebotari, a criticat dur activitatea lui Kulminski. Aceasta susţine că în timpul mandatului acestuia de trei luni nu s-a realizat niciun progres.

"Avem 0 rezultate în procesul de negocieri, o stagnare totală în activitatea Grupurilor sectoriale de lucru, amânarea, de către domnul Kulminski a rundei de negocieri în formatul 5+2, mult gust amar şi o echipă descurajată a Biroului Politici de Reintegrare. Cred că domnul Kulminski a învățat o lecție și a înțeles că funcția de viceprim-ministru, impune multă responsabilitate și curaj. E mai ușor să fii vlogger care ia interviuri, decât să creezi și să implementezi politici de reintegrare a țării", a scris Olga Cebotari pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul Prime Time, a respins ipoteza unei frustrări din partea lui Vladislav Kulminski legate de negocierile cu Gazprom. El a menţionat că acesta rămâne în echipa de consultanţă a Partidului Acţiune şi Solidaritate.



"Am aflat, însă, din nişte surse că domnul Kulminski ar fi fost oarecum supărat, pe faptul că inclusiv în aceste negocieri care s-au dus la Moscova cu Gazprom a cules altcineva laurii şi undeva ar fi o frustrare.", a spus Alex Luca, jurnalist PRIME TV.



"Haideţi aşa. Laurii, de fapt, orice succes sau insucces este produsul unui lucru în echipă şi chiar dacă este cineva în faţă, în spate este foarte, foarte multă lume care îi ajută, fac analize, stau cu ochii pe anumite procese şi aşa mai departe. Dumnealui nu avea cum să fie pe dimensiunea negocierii cu Gazprom, dumnealui răspundea de dimensiunea reglementării transnistriene, dar s-a implicat foarte mult şi este o resursă foarte preţioasă pentru noi.", a explicat Igor Grosu, preşedintele Parlamentului



În 5 noiembrie, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vladislav Kulminski, principalul negociator al Republicii Moldova în procesul de reglementare transnistreană a demisionat din funcţie. Întâmplător sau nu, înainte de asta vicepreşedintele Parlamentului, Mihai Popşoi, a declarat că în guvernul PAS vor avea loc unele remanieri, fără a da însă nume.

Premierul Natalia Gavriliţa a precizat că regretă demisia lui Kulminski, dar aceasta este din motive personale şi nu are legătură cu performanțele înregistrate pe dosarul de reglementare a diferendului transnistrean. Acesta nu a fost de găsit pentru a comenta situaţia.