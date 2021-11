DETALII CARE VĂ POT AFECTA EMOŢIONAL în cazul fetiţei ucise de femeia în grija căreia fusese lăsată. Localnicii, ŞOCAŢI

Fetiţa de 1 an şi 10 luni care ar fi fost omorâtă cu sânge rece de femeia în grija căreia fusese lăsată de mama ei, avea bunică și mătușă, care ar fi trebuit să-i poarte de grijă. Totodată, cazul terifiant a scos la iveală inacțiunea autorităților, care nu au reușit să protejeze copila. Primarul comunei care este tutorele şi reprezentantul legal al copiilor aflaţi în dificultate are o scuză de-a dreptul șocantă: nu a fost sesizat că fetiţa era în pericol. Vă atenționăm că urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Mătușa copilului ucis spune că mama minorului a discutat ultima dată cu presupusa ucigașă săptămâna trecută, iar atunci, fetița ei avea vânătăi pe corp.



"Sora mea a sunat joi seara şi a rugat-o pe femeia care avea grijă de fetiţă să i-o arate. Femeia i-a spus că fetiţa mănâncă, dar sora mea a auzit că copilul plângea tare. A întrebat-o ce e cu fata, iar femeia care avea grijă dea ea i-a spus că a căzut şi s-a lovit de masă", a menţionat mătuşa fetei.



Poliţia a fost însă alertată abia sâmbătă, iar duminică, copilul a fost găsit mort. Expertiza preliminară a arătat că fetița a fost bătută până la moarte şi înjunghiată de cel puţin 10 ori cu o furculiţă în spate.



"Nu m-am aşteptat niciodată... în ce situaţie a ajuns miticuţa, câtă durere a suportat până a murit. Ea a fost miticuţa chinuită, numai Dumnezeu ştie", a declarat bunica fetei.



Bunica copilului spune că o cunoştea pe femeia care i-ar fi ucis nepoata: "Se purta frumos, nu era ea să întoarcă cuvinte, să facă, era fată la rândul ei. Ce i-a dat acum prin cap nu pot să vă spun... ".



Femeia mai spune că a vrut să-și crească nepoata, dar autorităţile nu i-au permis: "Fata a stat mult la mine şi eu am vrut să o întreţin eu. Aici e de vină primarul, eu m-am rugat de el. Fata era la Chişinău şi nu vroia să-mi dea mie fata. M-am rugat la domnul primar, şi la Asistenţa Socială m-am rugat să-mi facă o procură, că lgea nu dă voie să ţii copilul nedocumentat. Nu au vrut să-mi facă, au spus că nu se poate...".



Primarul însă o contrazice.



"Nu s-a adresat cu aşa întrebare. Mai spunea bunica că are ea are grijă de copil, că noi i-am spus să-l ia statul pe copil, dar bunica spunea permanent că se va sinucide dacă vom face asta", a precizat Eugeniu Stropşa, primarul comunei Paşcani.



Primarul este unul dintre cei care ar fi putut interveni înainte ca să se producă tragedia.



"Noi am sesizat poliţia de trei ori. Făceau proces verbal, amendă şi asta e tot. Personal am fost cu poliţistul de sector la Nisporeni şi am adus-o acasă. - De ce nu a fost decăzută din drepturile părinteşti dacă nu avea grijă de copil? - Sesizări pe cazul dat noi nu am avut ca să o putem decădea din drepturi", a declarat edilul.



Echipa noastră de filmare a fost şi la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familie din raionul Hânceşti. Responsabilii de acolo ne-au spus că abia acum au aflat despre acest caz.



Locuitorii satului Pereni, unde trăieşte mama copilului ucis, sunt îngroziți de cele întâmplate:



"Unde trăia mama dacă au găsit fata moartă?"



"Un copil... ce inimă au avut să facă aşa ceva. Prostie mare, asta deja e culmea".



Fetiţa de nici doi ani a fost găsită moartă duminică. Poliţiştii au reţinut doi suspecți în grija cărora a fost lăsat copilul. Aceştia riscă închisoare pe viaţă. Totodată, şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Iurie Podarilov, a anunţat că va fi deschisă o anchetă şi pentru a stabili dacă funcționarii au încercat să evite această tragedie.