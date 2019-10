Destăinuiri şocante! Andrei Năstase: Da, am bolit, probabil şi limbrici am avut (VIDEO)

Andrei Năstase a avut astăzi un acces de sinceritate, în cadrul unei întâlniri electorale, la spitalul "Emilian Coțaga". Li s-a destăinuit medicilor de acolo că, în copilărie, a avut… limbrici. Evident, aşa cum ne-a obişnuit de-a lungul anilor, Năstase nu a ratat nici de această dată ocazia să atace jurnaliştii de la PUBLIKA.

După această destăinuire, nu ne rămâne decât să deducem că obsesia lui Năstase de a ne ataca fără motiv are rădăcini adânci în copilărie şi ar putea avea legătură cu diagnosticul pe care i l-au pus doctorii de la Coţaga cu ani buni în urmă.

"Mă bucur foarte mult să ne vedem. Mai mult decât atât, am avut și eu o dată când eram copil, eram în clasa a patra, am fost aici la dvs. O să vină Publika și o să spună Năstase o bolit când era mititel. Da, am bolit, domnule, și probabil și limbrici am avut."