DESPRE PASIUNI ŞI FAMILIE. Silvia Radu a povestit într-un interviu detalii din viaţa sa privată

Silvia Radu programul electoral // foto: publika.md

Candidatul independent la funcția de primar al Chișinăului a povestit într-un interviu pentru clubul de presă "Rezonanța Socială" detalii despre viaţa privată. Silvia Radu şi soţul său i-au arătat jurnalistului Artur Efremov podgoria în care investesc timp şi pasiune.



''Noi, probabil, ne iubim foarte mult ţara şi pământurile noastre şi am decis să investim în agricultură. Bineînţeles, e muncă, dar aduce foarte multă plăcere.''



''- Ce fel de soiuri de viţă de vie aţi plantat aici? - Avem doar soiuri de masă. Este Muscat de Hamburg. Foarte gustos, dulce şi aromat.''



Cuplul spune că vinul iese bun de fiecare dată.



''Este un vin pentru noi, pentru prieteni. Noi facem asta din plăcere.''



Soţii Radu au vorbit în premieră şi despre povestea lor de dragoste.



''Am învăţat împreună, la aceeaşi facultate, în aceeaşi grupă. Eram foarte tineri. Când am intrat la facultate, aveam 16 ani, iar în anul trei, când aveam câte 18 ani, ne-am plăcut. Eu am observat că ea este foarte frumoasă şi deşteaptă.''



''Ne înţelegeam din gesturi, noi nu aveam nevoie să explicăm anumite lucruri, eram mereu împreună, pentru că aşa ne era confortabil.''



Chiar dacă este o fire romantică şi delicată, Silvia Radu este deseori comparată cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, sau cu doamna de fier, Margaret Thatcher.



''Ce pot să spun despre Putin este că e un om care îşi iubeşte ţara. Este o personalitate foarte puternică. Referitor la Thatcher, posibil de la ea trebuie de învăţat cum să aperi interesele cetăţenilor şi să implementezi acele reforme care sunt necesare pentru ca economia să se dezvolte corect", a spus candidatul independent la funcţia de primar al municipiului Chişinău, Silvia Radu.



O altă provocare pentru Silvia Radu a fost să dea o replică la poezia lui Puşkin "Chişinăul blestemat", versuri care pun într-o lumină proastă Capitala şi îi insultă pe basarabeni. Candidatul a recitat versuri din din cântecul "Oraşul meu alb".



''Oraşul meu din albe flori de piatră/ În ploi de soare zi de zi scăldat'', a spus candidatul independent la funcţia de primar al municipiului Chişinău, Silvia Radu.



La final, Silvia Radu a demonstrat că poate conduce nu doar capitala, dar şi un tractor.



''Wow, cu ajutorul lui Dumnezeu!''