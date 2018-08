Despre falimentarea sistemului bancar din Moldova: Platon nu a acţionat singur. Cei din spatele lui urmăreau destabilizarea economică a Moldovei

Înregistrarea audio în care raiderul Veaceslav Platon spune că şi-a dorit să falimenteze sistemul bancar din Moldova demonstrează că operaţiunile "Laundromatul Rusesc" şi "Furtul Miliardului" au fost puse la cale de serviciile speciale ruseşti. O spune jurnalistul de investigaţii Veaceslav Balacci.

Totodată, analiştii susţin că, dacă aceste acţiuni ar fi fost duse la bun sfârşit, ruşii ar fi reuşit să oprească implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Potrivit zepellin.md, destabilizarea urma să se întâmple după Summitul de la Vilnius din noiembrie 2013, când a fost parafat Acordul cu Bruxellesul. Planul a fost pus la cale de serviciile rusești care l-au racolat pe Platon încă din 1991.



"Stoparea întregii ţări din cursul integrării în Uniunea Europeană, respectiv, beneficiarul final fiind serviciile speciale de la Moscova şi, în ultimă instanţă, Kremlinul, care era deranjat în urma summitului de la Vilnus de semnare a acordului de asociere din Republica Moldova şi UE." Platon a acţionat mână în mână cu serviciile ruseşti



Alexandru Popescu, colonel în rezervă al SIS, crede că Platon nu a acţionat singur, iar cei din spatele lui urmăreau destabilizarea politică şi economică a Moldovei, aşa cum s-a întâmplat în Ucraina.



"În spatele lui evident, consider că au stat şi stau forţe de altă natură, servicii speciale, care sunt duşmănoase statului nostru", a spus colonelul în rezervă al SIS, Alexndru Popescu.



Iar expertul în drept constituţional, Vitalie Catană, consideră că Platon a avut şi susţinerea foştilor guvernanți.



"Acum, iată, aflăm că era în relaţii foarte bune cu Vlad Filat şi asta explică de ce a fost posibilă, pentru că unii se întreabă de ce a fost posibilă această schemă. A fost posibilă, pentru că cei care au fost la pârgiile şi au fost în funcţiile unde s-au luat deciziile, au fost complici cu acest Platon", a spus expertul în drept constituţional, Vitalie Catană.



Recent, zeppelin.md a publicat o înregistrare audio în care Platon le spune avocaților săi că ar fi putut pune ţara pe brânci.



"Eu am putut face aşa încât să fiu șef peste toată țara. Eu am putut face ca băncile să nu funcționeze. Moldova, pur și simplu, avea să se oprească în loc. Bancomatele erau să fie blocate, oamenii n-ar fi putut să-și retragă banii, nu era posibil să fie efectuate transferuri", a spus Veaceslav Platon.



Veaceslav Platon a fost reţinut la Kiev, acum doi ani, de serviciile speciale ucrainene, după ce a fost dat în căutare internaţională de autorităţile moldoveneşţi. Ulterior, acesta a fost extrădat, iar justiția din Moldova l-a condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul fraudei de la Banca de Economii. La sfârșitul anului trecut, acesta a mai primit 12 ani de pușcărie pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și corupere activă într-un dosar de prejudiciere a unor companii de asigurări.