DESPĂRŢIRE neaşteptată la Hollywood! După 8 ani de mariaj, doi actori vestiţi şi-au spus adio

Actorii Channing Tatum şi Jenna Dewan au anunţat, printr-un mesaj publicat online, că se despart după opt ani de mariaj.

"Cu afecţiune, am ales să ne despărţim. Am fost atât de îndrăgostiţi în urmă cu mulţi ani şi am avut o călătorie magică împreună. Absolut nimic nu s-a schimbat în legătură cu cât de mult ne iubim, dar dragostea este o aventură frumoasă care ne duce, pentru moment, pe alte căi", potrivit Adevarul.ro.

Cei doi s-au întâlnit în 2005 pe platourile de filmare pentru "Dansul dragostei/ Step Up", în care au jucat roluri de îndrăgostiţi.

S-au căsătorit în 2009 şi au o fiică în vârstă de 4 ani.

"Suntem încă o familie şi vom fi mereu părinţi dedicaţi şi iubitori pentru Everly", au mai scris ei în anunţul în care este menţionat că nu vor face mai multe comentarii pe această temă.