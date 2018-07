Despărţire emoţionantă de Atletico Madrid! Spaniolul Gabi Fernandez a semnat un contract pe doi ani cu Al Sadd

Despărţire emoţionantă de Atletico Madrid! Căpitanul Gabi Fernandez a părăsit în lacrimi fostul său club. El a semnat un contract valabil pe doi ani cu Al Sadd din Qatar.

Spaniolii au organizat o conferinţă de presă, în cadrul căreia a fost prezentat un filmuleţ video dedicat fotbalistului.



"Există mai multe motive ale plecării. În primul rând, săptămâna aceasta voi împlini 35 de ani. Probabil nu voi avea altă oportunitate decât asta. În al doilea rând, este important că în trecut am fost ofertat de două ori de acest club. Nu aş fi părăsit Atletico, dacă am fi cucerit titlu. Nu am vrut să plec după ce am pierdut două finale de Liga Campionilor, însă acum este un moment potrivit", a spus Gabi Fernandez, fundaş Al Sadd.



La eveniment au asistat şefii clubului Atletico şi fotbalişti.



"Tu ești și vei rămâne un frate mai mare pentru mine. Trebuie să te pregăteşti de revenirea la Atletico, deoarece toți suporterii vor asta. Acumulează experienţă, fiindcă vei fi următorul antrenor al lui Atletico Madrid", a menţionat Koke, mijlocaş Atletico Madrid.



Gabi Fernandez a jucat cea mai mare parte a carierei la Atletico Madrid, dar a mai fost legitimat la Getafe şi Real Zaragoza.

La Al Sadd el va fi coechipier cu fostul fotbalist al Barcelonei, Xavi.