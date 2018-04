"DESPACITO" bate un nou record. Clipul piesei a acumulat 5 miliarde vizualizări pe Youtube

La un an de la lansare, hitul "Despacito" continuă să fie unul dintre cele mai ascultate hituri și bate record după record. Clipul piesei interpreților Luis Fonsi și Daddy Yankee a devenit primul care trece borna de cinci miliarde de vizualizări pe Youtube.



"Despacito" a devenit cel mai vizualizat clip de pe Youtube încă în luna august a anului trecut, când a trecut și borna de trei miliarde de accesări. Vizualizarea cu numărul patru miliarde a fost efectuată în decembrie.

Al doilea cel mai vizualizat clip de pe platforma video online este cel al cântecului "See You Again" al interpreților Charlie Puth și Wiz Khalifa. Acesta are 3,5 miliarde de accesări pe Youtube.