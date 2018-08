Designerii vin cu noi tendinţe pentru mirese în 2018. Ce rochii sunt în vogă

Rochii cu umerii dezgoliţi, aplicaţii tridimensionale şi ţinute accesorizate cu buzunare. Sunt doar câteva din elementele celor mai luxoase rochii de mireasă pe care le propun designerii în acest sezon. Deşi în vogă rămâne a fi simplitatea, miresele îşi aleg rochiile în funcţie de preţ, culoare, dar şi siluetă.

În trend în acest sezon rămân a fi şi unele modele de rochii din anul 2017 cum ar fi cele cu dantelă, cu buzunare, dar şi rochiile transformer.



"În acest an în colecţiile designerilor persistă nuanţe cât mai extravagante. Nuanţe de capucino, de roz pudră, ba chiar de albastru, violet şi gri. Oricum miresele sunt mai tradiţionaliste şi aleg nuanţa de ivory, persistă cel mai mult", a spus Irina Marchitan, manager salon de mariaj.



Totodată, designerii vestimentari propun pentru miresele nonconformiste un şir de culori pastelate în diferite nuanţe.



"În această rochie după cum am spus vedem că sunt prezente mai multe tendinţe. Acesta ar fi decolteul, care iese în evidenţă. Prima ce vedem, partea frumoasă a miresei. La fel este nuanţa de pudră, un capucino pudrat. Şi florile un pic tridimensionale, nu sunt foarte, foarte mari", a spus Irina Marchitan, manager salon de mariaj.



În vogă rămân şi rochiile accesorizate cu nasturi care dau eleganţă ţinutei.



"Această rochiţă este model linia A. Este o rochiţă mai mult pentru tendinţa din toamnă-iarnă, fiindcă are mâinicuţele lungi şi este toată încărcată cu perluţe. În vogă rămân în ultima perioadă năstureii care sunt foarte finuţi şi eleganţi", a spus Irina Marchitan, manager salon de mariaj.



Pentru a atrage cât mai mulţi clienţi, saloanele de mariaj vin şi cu diferite oferte.



"Pentru a fi în pas cu tendinţele anului 2018, miresele care vor apela la serviciile unui salon de mariaj, vor trebui să scoată din buzunar de la 590 de euro, până la 1500. Spre exemplu, pentru această ţinută la preţ promoţional, o mireasă va trebui să achite 800 de euro."



Nici în centrele comerciale, rochiile de mireasă nu ajung să coste mai ieftin, acestea vor fi nevoite să achite de la 350 până la 800 de euro. Consultanţii mai spun că ţinutele lucrate manual variază la preţ şi pot ajunge până la o mie de euro.