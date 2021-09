Designerii autohtoni și-au prezentat noile colecții de TOAMNĂ la „Moldova Fashion Day 2021”. Vezi ce ținute spectaculoase au fost expuse

Prima parte a evenimentului a fost dedicată copiilor și a început cu o piesă tematică.Spectatorii au rămas impresionați de tendințele modei și ne-au spus că nu s-au așteptat la atâta creativitate.„Eu fiind mamă am venit să văd cu ce mai respiră designerii autohtoni, pentru că ne place să îi susținem și să cumpărăm lucruri produse acasă.”„Foarte frumos și îmi pare că este foarte deosebită. Este foarte modernă în același moment și foarte frumos.”Designerii autohtoni și-au propus să ofere publicului haine deosebite, dar și comode.„Am venit acum cu o colecție de toamnă, de sezonul rece. Colecția este inspirată din povești, ca de fiecare dată brandul prezintă inspirarea din povești, din tradiții și natură. Folosim doar stofe naturale, in, bumbac.”, a declarat Natalia Ştirbu, designer.„Noi am decis în această colecție să amestecăm și stilul sport și fatinul pentru fete ca ele să fie adevărate fetițe. În primul rând fatinul este cartea de vizită a brandului nostru, dar de această dată am adăugat la fatin și sport încă.”, a relatat Victoria Curajos, designer.Moldova Fashion Days este organizat pentru a promova brand-urile autohtone. Organizatorii spun că de la an la an, creatorii de modă sunt tot mai inspirați.„Fiecare vine cu colecțiile de toamnă-iarnă așa cum le vede. Pentru noi contează foarte mult că pandemia nu a curmat spiritul creativ și entuziasmul creatorilor noștri și ei în continuare au îndrăzneala să creeze chiar dacă nu le este cel mai ușor acum.”, a precizat Otilia Draguțanu, organizator.Moldova Fashion Days a ajuns la cea de-a 17 ediție. Evenimentul a fost organizat cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională prin Activitatea de Susținere a Competitivității în Industria Ușoară și cea a Turismului.