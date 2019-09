Designerii autohtoni au prezentat colecțiile de toamnă. Culorile în vogă sunt violet, albastru, gri şi bej

Embed:

În această toamnă se poartă culori pastelate, imprimeuri florale, detalii din dantelă și croieli clasice. Creatorii autohtoni de modă susțin că în acest sezon va fi în trend stilul anilor '60 - '70.



Designerii autohtoni şi-au prezentat colecţiile în cadrul unui eveniment public. Creatorii de la noi spun că s-au condus după exemplul marilor case de modă din străinătate.



"În această toamnă am adoptat o tendință mai retro, cea a anilor '70. Am folosit culorile albastru, caramel, culori clasice pentru toamnă. Am folosit desenul cu buline, care iarăși este un desen foarte clasic", a spus GEROGETA MIR, designer vestimentar.



Franjurile, centurile late şi trenciurile din piele în stil Matrix (METRIX) sunt piesele vestimentare care vor dicta trendul.



"Doamnele poartă stilul casual-sport sau elegant - office. Acest stil este mai confortabil și îl poți purta la orice eveniment."



La modă vor mai fi paltoanele în carouri și dungi, cu motive florale.



"Noi propunem rochii din țesătură naturală, costume din jeans și deja fustele sau rochiile clasice. Avem tot ce se poate purta și la birou, dar și la evenimente", a spus NATALIA MELNIC, designer vestimentar.



Fashionistele prezente la eveniment susțin că în fiecare sezon designerii noștri dau dovadă de iscusința și bun gust.



"De fiecare dată ei fac ceva nou. Se străduie să aducă tendințele noi aici în țară. Și îmi place că nu așteaptă să facă aceste evenimente odată în an, dar le fac sezonier și asta e bine."



"Mă bucur că designerii au creat așa ceva, deoarece nu trebuie să mergem undeva peste hotare la cumpărături, dar facem cumpărăturile aici pentru a-i motiva și susține în tot ceea ce fac."



Creatorii ne mai recomandă să purtăm paltoane din lână, să renunțăm la blănuri și să optăm pentru pene, iar maleta să nu ne lipsească din garderobă.