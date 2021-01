DEȘEURILE, MĂRUL DISCORDIEI: Compania va recicla doar gunoiul sortat în tomberoane din Capitală

Managerul companiei care sortează şi reciclează 15 la sută din gunoiul Capitalei nu găsește limbaj comun cu autorităţile municipale. Firma anunţă că nu va mai presta servicii gratuite municipalităţii şi că renunţă la sortarea deşeurilor deoarece este în prag de faliment. Directorul fabricii, Serghei Balica precizează că va recicla în continuare doar gunoiul sortat deja în tomberoanele instalate în oraş de către companie. El spune că proiectul pilot a început în anul 2017, iar compania nu a primit niciun leu din partea autorităților municipale. După sistarea acestui serviciu 200 de angajaţi au rămas fără un loc de muncă."Suma exactă de pierderi care am înregistrat-o lunar este de la 1,5 milioane de lei. De la statul Republica Moldova şi de la autorităţile publice locale nu am încasat un leu. Suntem în prag de faliment, faliment că uzina de sortare ne ţine pe loc, restul ce înseamnă reciclări, noi prelungim mai departe."Serghei Balica a menționat că, potrivit unui studiu de fezabilitate făcut la comanda Consiliului Municipal, experţii au stabilit că firma ar trebui să primească suma de 200 de lei pentru fiecare tonă de deșeuri sortate, însă, autorităţile refuză să dea acești bani. Ion Ceban a declarat luni, în cadrul şedinţei Primăriei, că reprezentanții companiei încearcă să facă presiuni asupra autotităților municipale."Opţiunile care sunt formulate ţin de următoare natură. Ori ne cumpăraţi cu 200 milioane lei aproximativ ori ne plătiţi 50 de milioane de lei, anual. Ceea ce fac ei e că reciclează, adică îşi scot gunoaiele de care ei au nevoie şi fac business din asta."Edilul a declarat că muncitorii rămași fără muncă ar putea fi angajați în cadrul Regiei Autosalubritate. Şeful întreprinderii municipale, Dumitru Vulpe, a spus că firma este pregătită să semneze, în urma unei licitații, contracte de vânzare a materialelor din plastic și sticlă colectate din deșeurile solide din oraș. Vulpe a solicitat construcția unui acoperiș pe un teren din cadrul instituției, unde vor putea fi colectate materialele reciclabile și pe timp de ploaie sau ninsoare. Deocamdată, nu este clar de câți bani are nevoie întreprinderea municipală pentru a implementa această idee.