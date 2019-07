Descoperirea care EXPLICĂ totul. De ce Europa a fost cuprinsă de un val de caniculă

Gheața din jurul teritoriului Antarcticii a suferit pierderi "precipitate" din anul 2014, potrivit datelor din satelit, la o viteză mai mare decât procesul de topire al gheții din zona arctică, scrie The Guardian. Creșterea dramatică a mediei anuale înseamnă faptul că Antarctica a pierdut în patru ani o cantitate de gheață echivalentă cu cea pierdută în zona arctică, de la polul nord, în 34 de ani.

Topirea gheții din apă se răspândește în zone vaste și are un impact major asupra sistemului climatic global, pierderile din zona arctică fiind legate puternic de condițiile meteo extreme la latitudini mai mici, cum ar fi valurile de căldură din Europa. Topirea gheții de pe apă din zona arctică este un proces la care a contribuit creșterea temperaturii aerului la nivel global, un efect al comportamentelor umane, însă cei doi poli sunt foarte diferiți, scrie realitatea.net.

Oceanul Arctic este înconjurat de continente și este expus la aerul din ce în ce mai cald, în timp ce Antarctica este un continent înghețat, protejat de curenți de aer puternici.

Stratul de gheață de pe apă din Antarctica a fost într-o creștere lentă timp de 40 de ani, atingând un punct maxim în 2014. Însă de atunci procesul de topire a accelerat dramatic, atingând un record un nivel record în anul 2017. "A fost înregistrată o pierdere masivă", a declarat Claire Parkinson, din cadrul Goddard Space Flight Center (NASA).

În studiul său, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, Parkinson a numit acest declin abrupt și o inversare dramatică. "Nu știm dacă fenomenul va continua", a adăugat Parkinson. "Însă ridică întrebări legate de cauzele sale; și legate de posibilitatea de a vedea o accelerare puternică în rata micșorării zonei arctice".

"Zona arctică a devenit un personaj principal al încălzirii globale", susține Parkinson. Însă topirea accelerată a gheții din Antarctica este un fenoment mai grav. "Toți cei care lucrăm în zona aceasta de cercetare ne gândeam că la un moment dat efectele încălzirii globale vor ajunge și în Antarctica".

Rata scăderii cantității de gheață după 2014 a fost de trei ori mai rapidă decât cel mai rapid fenomen de topire înregistrat vreodată la polul nord, în regiunea arctică. Expansiunea gheții a avut o creștere mică în 2018, dar în 2019 până în prezent a existat o reducere suplimentară.