DESCOPERIRE MACABRĂ pe malul lacului din satul Grătieşti. Cadavrul unei fete, GĂSIT într-o geantă

foto: publika.md

Descoperire macabră pe malul lacului din satul Grătieşti, municipiul Chişinăul. Cadavrul în stare de putrefacţie al unei tinere, a fost depistat într-o geantă de către un grup de muncitori, care lucrau în zonă. Victima a cărei identitate nu este cunoscută ar fi fost ucisă. Iar procurorii şi poliţiştii întreprind măsuri pentru a stabili autorul crimei teribile.



Grupul de muncitori lucrează de mai multe zile în zona respectivă. Astăzi, aceştia au venit ca de obicei la muncă fără că să bănuiască că dimineaţa acestei zile nu o vor uita până la sfârşitul vieţii.



"Era închisă. Noi am deschis-o şi numai am văzut mânuţa sau picior nu ştiu ce era acolo. Este tăiată bucăţele, mai precis bucăţele că aşa întreagă nu încape în geanta aceea".



Bărbatul ne-a povestit că a observat încă de luni geanta pe malul lacului. Dar a avut curajul să o deschidă, abia astăzi, atunci când era împreună cu alţi colegi de muncă.



"Mă gândeam că gâini moarte. Eu de unde să ştiu ce este acolo. De luni am văzut-o, dar nu am spus la nimeni nimic, dar astăzi am fost cu băieţii şi am văzut-o".



Stupefiaţi de cele depistate, aceştia au alertat forţele de ordine.



"Zonă a fost încercuită, iar mai mulţi poliţişti, procurori şi medici legişti studiază cadavrul la faţa locului. Mulţi dintre ei sunt nevoiţi să poarte măşti din cauza mirosului puternic, semn că acesta era în stare avansată de putrefacţie".



Forţele de ordine au efectuat peste trei ore cercetări la faţa locului. Din primele informaţii, victima avea până la 30 de ani şi ar fi fost ucisă, întrucât corpul neînsufleţit al ei avea semne de moarte violentă.



"La momentul dat, pot să menţionez numai faptul că pe cazul dat este pornită urmărirea penală şi constituit un grup de lucru din ofiţeri şi procurori", a spus prin telefon Corneliu Bratunov, şeful Oficiului Râşcani al Procuraturii.



Procurorii şi poliţiştii refuză să ofere alte detalii pe marginea acestui caz. Aceştia au iniţiat un dosar penal pentru omor intenţionat. Infracţiune, care prevede până la 20 de ani de închisoare sau chiar detenţie pe viaţă.