Descoperire macabră la Florești. Corpul neînsufleţit al unui nou-născut, găsit de o femeie în fața unui bloc

Descoperire macabră la Florești. Corpul neînsufleţit al unui nou-născut a fost găsit de o femeie în fața unui bloc din oraș. Aceasta a crezut că în pungă este gunoi și a vrut să îl arunce în tomberon.



"Când m-am dus să iau pachetul cu gunoi, numai am pus mâna să mă uit la fel am văzut un picioruș de copil și m-am speriat. După cum au spus de la poliție nu e tare de mult, nu era deformat, nu mirosea și era un băiețel. Cu părul negru", a spus locuitoare din Florești, Victoria Jitaru.



Femeia a alergat imediat la vecinul ei, care este poliţist.



"E o mamă fără suflet, nu știu cum să le spui lor. Nouă luni să-l porți și să-l arunci la gunoi, asta nu e femeie. "



Oamenii sunt șocați de cele întâmplate.



"Copilul s-a născut viu și a fost strangulat, că avea vânătăi la gât. M-ai degrabă îl năștea și îl dădea la o casă de copii, ca să aibă viață să trăiască."



"Este o crimă, cum poți așa ceva să faci, doar și animalele își protejează puii ."



"Nici nu-mi pot închipui că există așa evenimente, unde cineva a născut copilul și să-l dea în condiții de iarnă, aruncat, sub o fereastră sau undeva în sol."



Polițiştii au inițiat un dosar penal şi întreprind măsuri pentru o identifica pe mama bebeluşului.

Deocamdată nu se știe ce riscă femeia, deoarece nu sunt cunoscute toate circumstanțele incidentului.