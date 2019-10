Descoperire într-o grădină din Căuşeni. Un bărbat a găsit un obuz şi un pistol

Un obuz şi un pistol, care datează din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, au fost găsite săptămâna trecută de un localnic din oraşul Căuşeni. Descoperirea a fost făcută chiar în propria gospodărie, în timp ce lucra în grădină şi a anunţat imediat geniştii.

Acum un an, bărbatul a găsit un alt pistol automat, pe care l-a dăruit muzeului din oraş.

Trei ani în urmă, Vladimir Baglaevschi a cumpărat o casă în centrul oraşului Căuşeni. Bărbatul spune că de atunci, are parte de tot felul de surprize. Primul obiect pe care l-a descoperit a fost o piatră din beton de circa opt tone, care ar fi stat la baza unui monument al oraşului.

Ulterior, după ce a început săpăturile pentru fundaţia casei a descoperit un fragment dintr-un pistol automat vechi. Zilele trecute, în timp ce planta câţiva pomi în grădină, bărbatul a găsit un pistol şi un obuz, îngropate la doar câţiva metri unul de altul.



"Am găsit pe locul acesta, duminică pistolul undeva prin locul acesta şi luni obuzul în locul acesta, iată se vede rugină", a spus Vladimir Baglaevschi, locuitor al oraşului Căuşeni.



Bărbatul spune că, cel mai probabil, pistolul pe care l-a găsit ar aparţine unuia dintre soldaţii armatei sovietice care a trecut prin oraşul Căuşeni.



"Lupte au fost, anii 40-45 au rămas, nu cred că au aruncat cineva şi eu l-am găsit. Asta se vede că e sovietic", a spus Vladimir Baglaevschi, locuitor al oraşului Căuşeni.



Directoarea muzeului de Istorie şi Etnografie din Căuşeni spune că în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, prin oraş au trecut nu doar soldaţii armatei sovietice, dar şi soldaţii germani. Astfel, localnicii mai găsesc şi astăzi muniţii şi bucăţi de arme.



"Căuşeniul timp de o săptămână a ars în timpul războiului. Aici erau cazaţi nemţii, apoi armata rusă. Şi până acuma se găsesc foarte multe în urma săpăturilor", a spus Maria Bondarenco, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie, Căuşeni.



Arme şi muniţii vechi pot fi descoperite şi în satele din jurul oraşului Căuşeni. Oamenii spun că cele mai des, în timpul lucrărilor agricole, au găsit grenade şi obuze.



"Vara trecută am lucrat la mănăstire şi am găsit acolo un obuz, sta acolo pe margine, era întreg."



"Eu sunt din Ştefan Vodă, Răscăieţi, acolo tot au fost lupte mari, de pe timpul Războiului Mondial. S-au întâmplat căzuţi că chiar oamenii făceau focul şi a explodat. Au fost victime. Ele au stat mulţi ani şi sunt periculoase."



"Eu dacă aş găsi aşa îndată aş anunţa poliţia, 112 şi să vină, să vadă la faţa locului ce să facă, să nu dea vreun copil, să nu se întâmple ceva, accidente, că mă rog, copiii poate nu ştiu, dar noi suntem mai în vârstă şi ştim ce înseamnă asta."



Cele mai multe muniţii şi proiectile de artilerie, din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, au fost descoperite de-a lungul timpului în localităţile din raioanele: Anenii Noi, Căuşeni, Criuleni, Hînceşti şi Ştefan Vodă. Potrivit datelor Ministerului Apărării, numai de la începutul anului, geniştii au identificat şi distrus peste şapte mii de obiecte explozibile.