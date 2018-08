Descoperire IMPORTANTĂ pe o plajă. Ar putea fi donatorul UNIVERSAL de sânge pentru oameni

Donatorul universal de sânge se pare a fost găsit. Acesta este un vierme marin, Hemarina, a cărui hemoglobină este de 40 de ori mai oxigenată decât cea umană și este compatibilă cu organismul nostru. Savanții consideră descoperirea o revoluție în domeniul transplantului, dar și pentru medicină, în general, scrie sanatate.info.

Așadar, și dacă donatorul universal de sânge, atât de căutat de medici și cercetători, era de fapt un vierme marin care locuiește pe plajele din Bretania? Hemarina este numele companiei, fondată de Franck Zal, fost cercetător în bilogie marină la Centrul Național de cercetare din Franța, și ea produce acum o proteină derivată din sângele acestui vierme – hemoglobina, scrie Sciences et Avenir, ediția din iunie.

Hemoglobina din sângele acestui vierme este de 40 de ori mai oxigenată decât cea din sângele omului și este compatibilă cu organismul nostru. Proprietățile ei ar putea revoluționa medicinal.

Mai mult, în comparație cu metodele actuale de conservare a organelor destinate trasnplantului, Hemarina a demonstrat că poate prelungi termenul de valabilitate al acestora cu câteva ore și chiar câteva zile, în funcție de organ.

Este un avantaj major în domeniul transplantului, care acum este o problemă adevărată pentru sănătatea publică din Franța, care are 23 de mii de persoane în lista de așteptare a unui organ, explică Franck Zal. Această descoperire deschide noi perspective pentru molecula, care urmează să fie comercializată sub denumirea de HEMO2life, chiar începând cu 2019.

Odată cu această descoperire sunt dezvoltare și pansamentele de cicatrizare mai rapidă a plăgilor post operatorii, dar și tratamente pentru îngrijirea dentară, mai exact pentru eliminarea bacteriilor care provoacă maladiile parodontale.

Un alt proiect în curs de dezvoltare este producerea unui medicament pentru înlocuirea transfuziilor de sânge pentru pacienții care suferă de drepanacitoză, o maladie rară a sângelui, care le conferă globulelor roșii forma unei secere.

În fine, hemoglobina extrasă din viermele Hemarina poate fi administrată pacienților care au suferit un AVC sau un infarct miocardic până când acestuia îi va fi acordat ajutorul medical necesar. Astfel, spun cercetătorii, se câștigă timp prețios și deseori vital.