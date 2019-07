Deputatul Viorel Melnic, care ar fi cumătrul lui Igor Dodon, comentează de ce numele său apare în Kroll 2

Numele deputatului neafiliat Viorel Melnic figurează în raportul Kroll 2. Întrebat de ce numele său se regăsește în document, Melnic a spus că a acceptat rugămintea lui Ilan Șor de a-i folosi numele, pentru că au lucrat o perioadă împreună.

Melnic a mai precizat că așteaptă numele beneficiarilor finali și își asumă ceea ce a făcut.

"Cu părere de rău, foaie după foaie a tot arătat mai mult taxionare decât beneficiarii finali la toată schema asta și la tot furtul ăsta. Deci, tot ceea ce s-a așteptat foarte mult și protagoniștii guvernării actuale au făcut show din asta, că vine Kroll 2 și-o să vedem foarte multe. De fapt, am văzut ceea ce am văzut într-o lună. Am lucrat o perioadă cu Ilan Șor, m-a rugat să-mi folosesc numele, l-am acceptat la fel cum au făcut și alte persoane. Domnul Petru Lucinschi va dat mai muute amănunte de ce a figurat și cum a figurat ca acționar în bancă. Asta-i tot. Ne-am asumat ceea ce am făcut. Dar.. beneficiarii finali îi aștept și eu, la fel ca toți", a spus deputatul Viorel Melnic.