Deputatul socialist Vasile Bolea a fost audiat la procuratură, în dosarul uzurpării puterii

Timp de aproape trei ore a povestit despre ceea ce a văzut, în mare parte, la televizor şi a citit din presă. Vorbim despre deputatul socialist Vasile Bolea, care a fost audiat, astăzi, la Procuratura Generală, în cadrul dosarului penal pe presupusa uzurpare a puterii în stat.



"Eu în calitate de martor am povestit despre ceea ce cunosc despre ceea ce s-a petrecut în data de 7, în data de 8 şi în data de 9, toată aceasta săptămână, inclusiv, ceea ce am văzut la televizor, am citit în presă, am văzut cu ochii mei."



Anterior, deputatul PAS Dumitru Alaiba a anunţat pe pagina sa de Facebook că şi el a fost audiat în calitate de martor în cadrul dosarului privind presupusa uzurpare a puterii în stat. Opoziţia parlamentară şi-a exprimat de mai multe ori îngrijorarea în legătură cu faptul că Procuratura Generală este subordonată de către alianţa PSRM-ACUM.

Totodată, Partidul Democrat din Moldova a anunţat că Procuratura Generală refuză să prezinte copia ordonanței privind pornirea dosarului penal de uzurpare a puterii în stat, fapt ce demonstrează că acesta este lipsit de probe.

În opinia democraţilor, acest dosar a fost fabricat la comanda alianței PSRM-ACUM şi face parte dintr-o amplă campanie de intimidare și hărțuire a reprezentanților PDM în plină perioadă electorală pentru alegerile locale din toamnă. Prin urmare, deputații democrați au anunţat că vor ataca în instanță răspunsul privind refuzul Procuraturii Generale.

Mai mult, PDM consideră că actuala guvernare este cea care a uzurpat puterea în stat în perioada 8 - 15 iunie.