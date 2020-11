Deputatul Platformei Parlamentare "Pentru Moldova", Eleonora Graur, a inaugurat un teren de joacă pentru copii

Deschiderea terenului de joacă a fost o sărbătoare pentru sătenii din Mincenii de Sus. Copiii şi părinţii lor sunt cei mai bucuroşi, pentru că nu au avut niciodată nici un spaţiu de distracţie în localitate."Foarte frumos şi-mi place tare-tare. Am să vin aici la joacă şi am să mă joc toată ziulica.""Este foarte frumos şi aş dori ca copiii să nu-l distrugă.""Se vor juca copiii în fiecare zi."" Copiii-s foarte mulţumiţi. Noi aşa ceva nu am avut niciodată.""Ei nu aveau, săracii, unde să se joace. Se jucau în jurul bisericii, prin sat alergau, noi ne temeam.""Foarte bine pentru copii pentru că altceva copiii nu au văzut nimic."Primarul localităţii, ales din partea PDM, spune că în comună urmează să mai fie amenajat curând un teren pentru copii."Acest proiect a fost foarte necesar pentru copiii din localitatea noastră, deoarece, până la moment, copiii se jucau pe unde se obişnuiau, pe ulicioare, pe stradele, unde găseau. "Amenajarea noului teren de joacă a fost posibilă datorită unor agenţi economici, implicaţi în proiecte sociale la propunerea Eleonorei Graur. Deputatul din Platforma "Pentru Moldova" este gata să mai găsească investiţii şi pentru alte sate din ţară."Întotdeauna prioritatea mea a fost educaţia, am pus întotdeauna în capul mesei sănătatea copiilor, educaţia într-o familie sănătoasă, educaţia şi promovarea unui mod de viaţă sănătos, pentru copiii din raionul Rezina, şi nu doar."Eleonora Graur este unul dintre iniţiatorii Platformei "Pentru Moldova", formată din cinci deputaţi neafiliaţi şi parlamentarii din fracţiunea Partidului "ŞOR". Printre scopurile anunţate de cei din "Pentru Moldova" se numără dezvoltarea localităţilor şi realizarea proiectelor importante pentru cetăţeni.