Deputatul Petru Jardan a revenit în ţară: Nu am motive să mă ascund, să nu mă prezint la Procuratură

Deputatul Partidului "ŞOR" Petru Jardan a revenit în ţară şi este gata să colaboreze cu ancheta în cadrul dosarului în care este vizat. Despre aceasta parlamentarul a scris pe pagina sa de Facebook.

"După cum am anunțat săptămâna trecută, când Parlamentul a decis în lipsa mea să voteze ridicarea imunității mele de deputat, am revenit în țară.

Ca să spulber orice insinuare în adresa mea privind cauza plecării, mă repet, nu am motive să mă ascund, să nu mă prezint la Procuratură sau să refuz să ofer explicații.

Toate acțiunile mele legate de Aeroportul Internațional Chișinău au fost absolut legale și sunt gata să argumentez această poziție ori de câte ori va fi cazul, atât la organele de anchetă, cât și opiniei publice."