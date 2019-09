Deputatul PAS Radu Marian, ACUZAT de aroganţă: A demonstrat lipsă de profesionalism şi respect faţă de alegători

Internauţii îl acuză pe deputatul PAS Radu Marian de aroganţă şi de lipsă de respect faţă de alegători, după apariţia pe reţelele de socializare a răspunsului dat de parlamentar unei femei care i-a cerut ajutorul. Radu Marian a pus o condiţie pentru examinarea solicitării. Mai exact, deputatul i-a spus să-şi corecteze greşelile gramaticale.



Deputatul Radu Marian recunoaşte că a primit pe mailul de serviciu o scrisoare de la o doamnă care s-a plâns că are o problemă în instituţia unde lucrează. Parlamentarul susţine că a rugat-o pe femeie să-şi corecteze mesajul pentru că acesta era neclar şi plin de greşeli gramaticale. Răspunsul alesului a nemulţumit-o pe femeie care a fost indignată şi dezamăgită de această atitudine. Radu Marian susţine că regretă comportamentul pe care l-a avut.



"- Era foarte greu de desluşit ce era scris acolo şi nu era vorba de greşeli gramaticale, eu am zeci şi zeci de cereri. Tot ce am rugat este să aranjeze un pic textul. - Doamna v-a răspuns că este dezamăgită, vă veţi prezenta scuze de la ea? Credeţi că este corect? - Îmi pare rău, eu am răspuns că o să ajut în continuare şi am cerut numărul de telefon, dar nu mi-a răspuns", a menţionat deputatul PAS.



Analiştii politici susţin că printr-un astfel de comportament, deputatul a demonstrat lipsă de profesionalism şi respect faţă de alegători.



"Deputatul nu cunoaşte procedura pe care trebuie să o execute şi unele dintre obligaţiile sale. Este o parte de aroganţă, mie îmi pare că totuşi cetăţenii cu dreptate au criticat aceasta, pentru că atunci când tu reprezinţi o parte, un segment de cetăţeni, eşti responsabil. Trebuie să te comporţi cu stimă faţă de cei care te-au ales", a declarat Ian Lisnevschi, director companiei "Intellect Group".



Petiţionara a refuzat să discute cu jurnaliştii. Cazul a fost semnalat de un internaut. Utilizatorii reţelelor de socializare l-au criticat dur pe deputatul PAS Radu Marian, pentru atitudinea pe care a avut-o. Oamenii i-au recomandat alesului să apeleze la consilierii săi pentru a corecta petiţiile şi să le expedieze instituţiilor responsabile.