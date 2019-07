Deputatul PAS Petru Frunze, acuzat că a ameninţat cu răfuială un bărbat din Puhoi (AUDIO)

Acuzaţiile la adresa deputatului PAS Petru Frunze nu se opresc. Site-ul telegraph.md a publicat o înregistrare audio în care deputatul se ceartă cu un bărbat şi îl ameninţă cu răfuială. Potrivit sursei, victima ar fi un bărbat din Puhoi, care îl acuză pe Frunze de omor. Drept răspuns, deputatul PAS a spus: "după alegeri o să mă lămuresc separat cu tine".

Deputatul PAS:

– Ce spui la omenii ăștia că ți-am făcut?



Serghei, victima lui Frunze:

– Dar de ce mă amenințați, că am copii, am familie!



Deputatul PAS:

– Eu ți-am spus că ai copii, Serioja, tu ești sănătos la cap?



Serghei, victima lui Frunze:

– Dar nu așa ai spus: ai să vezi tu după votare, de ce amenințați lumea?



Deputatul PAS:

– Eu am spus, eu am spus… ți-ai făcut drum la tine la poartă.



Serghei, victima lui Frunze:

– Ce drum mi-am făcut?!



Deputatul PAS:

– Dar unde ți-ai făcut, unde ți-ai făcut?



Serghei, victima lui Frunze:

– La oameni am făcut!



Deputatul PAS:

– Dar la oamenii ceea?!



Serghei, victima lui Frunze:

– Dar ăștia ce nu-s oameni?



Deputatul PAS:

– Uăi nu răcni la mine, rapăn ce ești, ai înțeles?!



Serghei, victima lui Frunze:

– Nu răcnesc!!!



Deputatul PAS:

– O să te ieie toți dracii, ai înțeles?!



Serghei, victima lui Frunze:

– Ce spui tu?!



Deputatul PAS:

– O să vezi după asta (alegeri), o să te ia toți dracii!



Serghei, victima lui Frunze:

– Liniștește-te, de ce ameninți lumea, ești primar sau ce!



Deputatul PAS:

– Și ce dacă-s primar?!



Serghei, victima lui Frunze:

– Toți oamenii de rând îs oameni.



Deputatul PAS:

– Gata.



Serghei, victima lui Frunze:

– De ce mă amenință el pe mine? De ce susțineți așa om?



Deputatul PAS:

– Auzi, nu aiuri!



Serghei, victima lui Frunze:

– Tu ai omorât oameni, i-ai scos din casă și i-ai omorât.



Deputatul PAS:

– Gansa, Gansa



Serghei, victima lui Frunze:

– Ce Gansa?!



Deputatul PAS:

– Cine a ucis?



Serghei, victima lui Frunze:

– Ce-mi spui tu mie?!



Deputatul PAS:

– Las că eu o să-ți aduc aminte.



Serghei, victima lui Frunze:

– Nu-mi spune tu mie!



Deputatul PAS:

– Eu ție îți promit, că o să-ți aduc aminte, să vezi.



Serghei, victima lui Frunze:

– Lasă tu! Tu ești om, meriți să fii primar, toți oamenii de rând îs egali, ai înțeles?!



Deputatul PAS:

– Las că după alegeri...



Serghei, victima lui Frunze:

– Nu mă amenința măi Petru!!



Deputatul PAS:

– Eu, eu separat o să mă lămuresc cu tine





Petru Frunze nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile, care îi sunt aduse.