Deputatul PAS Dumitru Alaiba a trimis CV pentru angajare la Partidul Democrat din Moldova. A recunoscut-o chiar el, atunci când a fost sunat de un reporter Publika TV pentru a afla cum comentează acuzaţiile, care i-au fost aduse de jurnaliştii de la Vocea Basarabiei.

"Foarte pe scurt, eu am venit în 2009 prin iulie și am încercat să mă implic cum am putut. Am trimis CV-uri cum m-a dus capul, am trimis CV-uri prin diferite locuri, inclusiv la reprezentanți ai Partidului Democrat din Moldova", a spus Alaiba.