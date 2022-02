Deputatul PAS Alexandru Trubca riscă să fie sancţionat pentru declaraţiile scandaloase. Ce spune parlamentarul

Bodnarenco nu a participat la şedinţa din 7 februarie, fiind în concediu medical, însă ne-a declarat că va sesiza conducerea Parlamentului privind comportamentul lui Trubca."Cred că un astfel de comportament din partea unui deputat este revoltător. În pofida faptului că a doua zi el a prezentat scuze, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului, în calitate de preşedinte al Comisiei mediu, ca deputat, dar şi cetăţean al Republicii Moldova, voi solicita să fie sancţionat de conducerea Parlamentului ."Aurica Jardan, consilierul preşedintelui Parlamentului, ne-a spus că nu comentează declaraţiile lui Bodnarenco, întrucât Trubca şi-a cerut deja scuze. Şi deputaţii PAS i-au luat apărarea colegului lor."Eu cred că acest subiect este epuizat, deputatul Trubca şi-a prezentat scuzele de rigoare pentru, probabil, tonul pe care l-a folosit sau anumite cuvinte pe care le-a folosit, deşi eu cred că acestea au fost scoase din context", a spus deputatul PAS Olesea Stamate.Deputatul PAS, Alexandr Trubca, recunoaşte că a exagerat, dar susţine că a făcut declaraţiile într-un anumit context. Mai mult, el este dispus să-şi asume o eventuală sancţiune."E un context foarte îngust când timp de trei ore, reprezentanţii acestor ONG-uri permiteau să învinuiască colegii mei în lobarea intereselor anumitor agenţi economici. Aşa cum am spus, eu o să fac o analiză a tot ceea ce înseamnă finanţarea asociaţiilor de mediu din fondurile publice. Cei care urmează să aplice reglementări, să le analizeze şi dacă voi găsi să fiu sancţionat, nu văd o problemă."La şedinţa Comisiei parlamentare pentru Mediu și Dezvoltare Regională din 7 februarie deputatul PAS a apostrofat-o pe Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, care a îndemnat autorităţile să studieze modul în care inițiativa de reciclare a anvelopelor va afecta mediul. În replică, Trubca a recurs la atac la persoană."Dvs nu ati făcut nimic, nu ati sesizat pe nimeni la Chisinau, nivelul de poluare este de 8 ori mai mare decât în Rezina. Noi avem camioane. Vă rog să mă ascultaţi pe mine, dupa care o să vorbiţi dumneavoastră!".În urma declarațiilor sale, 24 de organizații non-guvernamentale de mediu și mass-media au emis o declarație comună, prin care cer Comisiei de Etică a Parlamentului să ia măsuri, iar deputatului să-și ceară scuze. Ultimul a făcut-o pe pagina lui de socializare. Totodată, printr-un comunicat, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, au condamnat intimidările și atacurile la persoană comise de către deputatul Alexandru Trubca.Potrivit Codului Contravenţional, imixtiunea în activitatea Ombudsmanului, cu scopul de a influența deciziile acestora asupra unor sesizări, ignorarea intenționată de către persoana cu funcție de răspundere a sesizării și neîndeplinirea recomandărilor date, se sancționează cu amendă de până la 3000 de lei. Am solicitat Inspectoratului General al Poliţiei să ne spună dacă s-a autosesizat în acest caz, dar nu am primit încă un răspuns.