Deputatul Năstase recunoaşte că reprezentanţii blocului ACUM au închis ochii de dragul coaliţiei cu socialiştii

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiuniide la. Am solicitat reacţia Preşedinţiei referitor la cele spune, dar deocamdată purtătorul de cuvânt al instituţiei, Carmena Sterpu, nu a venit cu un răspuns."- Când am fost în coaliţie cu socialiştii ce aţi vrut? Să ducem război cu ei pe două fronturi: şi cu socialiştii, şi cu democraţii?- Nu vi se pare că este o ipocrizie sau duble standarde?- Ca cetăţean am închis ochii la anumite elemente, care au avut loc atunci", a declarat Vasile Năstase, deputat PPDA."- Care este diferenţă între Dodon din iunie, când aţi vorbit cu el şi Dodon de acum? Ce s-a schimbat? Spuneţi că nu aţi discutat cu el acum.- S-a schimbat, întrucât a început să atace Blocul ACUM.- Totuşi care este diferenţă între Dodon din iunie şi Dodon de acum? - Atunci Dodon nu era singurul care conducea ţara", a declarat Vasile Năstase, deputat PPDA."- Dezoligarhizarea a avut loc?- NĂSTASE: Nu, nu a avut loc.- VARTANEAN: Eu cred că a avut loc într-un anumit mod. Şi vreau să spun că Dodon nu s-a schimbat, Dodon a rămas fidel principiilor sale."Vineri, Procuratura Anticorupție a dispus neînceperea urmăririi penale privind posibila finanţare ilegală a Partidului Socialiştilor, pe motiv nu există probe care ar demonstra existenţa infracțiunii. Decizia poate fi contestată.