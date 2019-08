Deputatul Lilian Carp, după ce l-a audiat pe Veaceslav Platon în penitenciar: Off, Moldova, ţară de poveşti

Deputatul Lilian Carp a participat, astăzi, la audierile condamnatului Veaceslav Platon. După ce s-a încheiat procedura, Carp a făcut o postare pe Facebook.

"Azi l-am audiat in penitenciarul nr. 13 pe Veaceslav Platon in cadrul comisiei parlamentare privind frauda bancara.

Dupa audierea mai multor actori am auzit multe povesti interesante.

Sunt elemente ce unesc aceste povesti cum ar fi inceputul: "A fost odata ca niciodata, daca nu ar fi nu s-ar povesti"

si sfirsitul povestilor cu "M-am suit pe o roata si v-am spus povestea toata", iar cand m-am uitat peste gard s-a furat un miliard. Off, Moldova, tara de povesti.", a scris Carp.