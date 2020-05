Deputatul Iurie Reniţă a publicat imagini video în care preşedintele Igor Dodon ar fi luat o sacoşă cu bani de la Vlad Plahotniuc

Deputatul Iurie Reniță a făcut publice imagini video care ar demonstra transmiterea unei pungi cu bani președintelui Igor Dodon. În imaginile prezentate apare fostul lider PDM Vlad Plahotniuc și actualul președinte al Rrepublicii Moldova, Igor Dodon, precum și Serghei Iaralov.

În materialul video se arată cum Vlad Plahotniuc îi oferă o sacoșă neagră lui Dodon în care, potrivit lui Reniţă, s-ar afla sume mari de bani.

„Igor Dodon - Iar umblați cu culioașele?

Vlad Plahotniuc - Eu nu știu cât Costea mi-a dat.

Igor Dodon - Dați lui Costea și mâine îi va da lui Cornel, pentru că eu la cinci zbor și el trebuie să dea salariile.

Plahotniuc către Iaralov - El trebuie să îi dea lui Cornel?

Igor Dodon - Da, ei se vor lămuri între ei”, se menționează în materialul video, publicat de deputaul Iurie Reniță.

Deputatul Iurie Reniță a declarat că va depune o plângere la Procuratură privind declarațiile făcute de Igor Dodon în cadrul acestui material video. De asemenea, deputatul îndeamnă colegii din Parlament să susțină inițierea procedurii de destituire a șefului statutului din funcție și luarea tuturor măsurilor pentru a fi deferit justiției.

Într-un mesaj pe facebook, preşedintele Igor Dodon a scris că imaginile sunt "un fals şi că nu cunoaşte ce era în acel pachet. Mai mult, Dodon susţine că totul este o regizare.

“Am mai spus și anterior ca in discuțiile avute atunci cu Plahotniuc fiecare a avut tactica sa: a mea a fost sa ii dau senzația ca avem o relație de colaborare ca sa întind momentul pana am putut sa acționez deschis și direct și sa scot țara din captivitatea lui. Tactica lui Plahotniuc a fost sa însceneze diferite provocări și pachetele pentru a le filma. Nu cunosc ce era in acel pachet, totul a fost doar o sceneta făcută pentru înregistrare. Sesizez chiar eu public Procuratura Generală sa facă toate verificările și sunt sigur ca vor descoperi falsul și manipularea care stau in spate, așa cum au descoperit și la precedentele imagini”, a scris Dodon pe facebook.