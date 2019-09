Deputatul democrat Vladimir Cebotari ar putea rămâne fără imunitate parlamentară şi ar putea fi arestat. Potrivit surselor portalulului Newsmaker.md, asta s-ar putea întâmpla în următoarele zile. Fostul ministru al Justiţiei spune că știe că i se pregăteşte arestarea, însă nu are de gând să fugă din țară, ci din contra, va ţine piept tuturor presiunilor.

Mai mult, deputatul PDM îl acuză pe ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, că se află în spatele acestei inițiative.



"Andrei Năstase foarte mult încearcă şi face presiuni pe diferite instituţii să se producă acest lucru. Înțeleg că pe Andrei Năstase se fac foarte multe presiuni, inclusiv din exterior. De aceea nu ar fi o surpriză, trebuie să ne aşteptăm. Ştiu că este vorba despre răzbunări personale şi despre dorinţa foarte mari sau solicitări foarte serioase din partea unor persoane care îl influenţează mult pe Andrei Năstase", a spus deputatul PDM, Vladimir Cebotari.



Acum aproximativ o săptămână, Andrei Năstase a declarat că a trimis o sesizare procurorului general interimar, Dumitru Robu, prin care i-a solicitat inițierea unei anchete penale în privința lui Vladimir Cebotari. Năstase preciza că are dovezi legate de implicarea deputatului în frauda bancară. De cealaltă parte, fostul ministru al Justiţiei respinge acuzaţiile.



"Eu am fost permanent o persoană foarte corectă şi am respectat legea", a spus deputatul PDM, Vladimir Cebotari.



Nici procurorul general interimar Dumitru Robu, nici purtătorul de cuvânt al instituţiei nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii la acest subiect.

Totodată, presa scrie că Vladimir Cebotari ar putea fi candidatul Partidului Democrat la funcția de primar al municipiului Chișinău, la care pretinde şi Andrei Năstase. Cebotari nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informaţia legată de participarea în alegeri.