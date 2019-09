Deputatul ACUM Maria Ciobanu a făcut-o căscată pe o femeie care a căzut

Deputata blocului ACUM Maria Ciobanu a făcut-o căscată pe o femeie care i s-a plâns că din cauza drumurilor rele din Capitală a căzut și s-a lovit.

"Am intrat adineauri într-o farmacie, pentru a procura niște medicamente. La câteva minute apare o femeie, care a început să se jeluie că a căzut chiar în fața farmaciei și s-a lovit rău la un picior și la umăr. M-a recunoscut, probabil, și a trecut la o tiradă de invective cât sunt de idioți politicienii. Cum nu au ei grijă să fie drumurile netede, să nu pună în pericol viața oamenilor. Nu i-am spus nimic. Imediat ce mi-au fost eliberate medicamentele am ieșit. M-am uitat în fața farmaciei și nu am văzut nicio gaură, asfaltul este neted... Eu înțeleg când cetățenii ne fac pasibili de multe lucruri, care nu le permit să aibă un trai decent aici, acasă, dar nu cred că cineva se face vinovat pentru căscatul altcuiva...", a menţionat Maria Ciobanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.