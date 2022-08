Deputaţii sunt în vacanţă. Unde se vor odihni parlamentarii

Din 1 august, deputaţii sunt oficial în vacanţă. Sesiunea care s-a încheiat este caracterizată pozitiv de majoritatea parlamentară, cu multe proiecte utile, pe când opoziţia raportează inversul - lipsa de rezultate concrete şi ignorarea iniţiativelor bune. Întrebaţi unde se vor odihni, unii deputaţi spun că vor sta în Moldova, alţii îşi fac planuri de plecare pentru câteva zile.

"Eu vreau anul acesta să stau acasă. Daţi-mi voie să stau acasă", a spus IGOR GROSU, preşedintele Parlamentului.

"- Voi merge acolo unde va propune familia.

- Care sunt destinaţiile preferate?

- Cele pe care le vor dori copiii, dar în limitele bunul simţ. Odihna mea va fi cam ca la toţi", a menționat DENIS ULANOV, deputat Partidul "ŞOR".

"Vacanţa o voi petrece la părinţi. Nu plecăm nicăieri", a spus MIHAI POPŞOI, vicepreşedintele Parlamentului din partea PAS.

"Merg la mama, o să petrec timpul cu copiii. O să fiu acasă", a afirmat ALLA DAROVANNAIA, deputat BCS.

"- Marea parte a verii o să fiu pe loc. Pentru câteva zile o să merg la concertul trupei mele preferate Coldplay. - Asta unde va fi? - În Londra, dar o să stau la prieteni. Deci, nu o să cheltui mult", a declarat RADU MARIAN, deputat PAS.

Unii deputaţi spun că inflaţia-record din acest an, precum şi creşterea preţurilor la carburanţi, le taie din planurile pentru vacanţă.

"- De obicei, urc în maşină şi merg cu prietenii.

- Care sunt destinaţiile?

- Diferite. Evident, aş vrea la mare, dar voi mai vedea. Desigur, va fi mai scump decât în anul trecut, dar voi alege o distanţă mai scurtă", a spus OLEG REIDMAN, deputat BCS.

În ceea ce priveşte rezultatele sesiunii parlamentare, opoziţia acuză lipsa de conlucrare, în schimb fracţiunea majoritară dă asigurări că a muncit productiv, a aprobat proiecte sociale şi iniţiative legislative în contextul obţinerii statutului de ţară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.



"Am mărit pensiile, am mărit indemnizaţiile şi compensaţiile pentru servicii. Ştim că nu este suficient. Ştim că trebuie mai mult. Ne-am concentrat pe îmbunătăţirea mediului de afaceri şi pe atragerea de investitori. Ne dorim să făurim în continuare Europa aici, acasă", a spus IGOR GROSU, preşedintele Parlamentului.



"A fost o sesiune tensionată, a fost sesiunea când dintre opoziţie şi PAS au fost replici, în special venite din parte PAS-ului, care nu cred că face faţă la majoritatea parlamentară", a menționat ALLA DAROVANNAIA, deputat BCS.



"Sesiunea a fost extrem de productivă, complicată, cu multe proiecte de legi importante pentru Republica Moldova. Noul Regulament al Parlamentului urmează să fie adoptat toamna. Colegii lucrează la multe proiecte care urmează să fie adoptate", a menționat MIHAI POPŞOI, vicepreşedintele Parlamentului din partea PAS.



"Demult nu a fost o sesiune atât de neproductivă. Este impresia mea. Din păcate, au fost prea puţine discuţii profesioniste", a menționat OLEG REIDMAN, deputat BCS.



"A fost o sesiune unică în istoria Republicii Moldova, pentru că a venit războiul fix spre frontiere şi provocările care au fost pentru noi au fost, la fel, fără precedent. Cu toate acestea, am venit cu enorm de mult de proiecte bune", a spus RADU MARIAN, deputat PAS.

"Opoziţia a fost ignorată total, absolut. Proiectele noastre nu au fost acceptate", a spus DENIS ULANOV, deputat Partidul "ŞOR".

Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Cea de primăvară începe în februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie, iar cea de toamnă durează din septembrie şi până la final de an.