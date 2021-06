Deputații socialişti acuză SIS şi Președinția de implicare în răpirea lui Mykola Ceaus

Acuzații grave în adresa SIS şi a Președinției. Deputații socialişti, membri ai comisiei de anchetă în cazul răpirii ex-judecătorului ucrainean, Mykola Ceaus, spun că instituţiile ar fi implicate în răpirea magistratului și chiar ar fi încercat să inducă în eroare comisia. SIS şi Preşedinţia neagă acuzaţiile şi spun că acestea sunt nefondate.

"Am constatat cu stupoare implicarea structurilor noastre, cârdășia structurilor de stat în această crimă. Noi nu am avut deschidere sub nicio formă, ori conlucrare din partea instituției prezidențiale. Serviciul Securitate la fel a încercat să fac foarte multe mișmașuri să ne ducă pe pistă greșită.", a comunicat deputatul PSRM, Grigore Novac.

Potrivit socialiştilor, în ziua răpirii, SIS ar fi dat indicații să fie închise doar câteva puncte de trecere a frontierei, pe când răpitorii ar fi plecat nestingherit pe la Otaci.

Deputatul socialist Adrian Lebedinschi, care este şi vicepreședintele Comisiei parlamentare de anchetă spune că va face o interpelare la Procuratura Generală și instituțiile internaționale să fie verificată activitatea SIS, care permite aflarea pe teritoriul Republicii Moldova și filarea persoanelor de către servicii de inteligență și spionaj străine. Membrii comisiei consideră că trebuie solicitată demisia directorului SIS, Alexandru Esaulenco, pentru încălcarea vădită a legislației.

"Nu ştiu de ce peste câteva minute după răpirea lui Ceaus, dumnealui a mers la fața locului și dădea de acolo de pe loc indicații. Şi imediat i-a raportat doamnei Maia Sandu că a fost răpit Ceaus. Asta a raportat rezultatul? Sau ce a fost?", a menţionat deputatul PSRM, Adrian Lebedinschi.

Serviciul de Informații și Securitate a reacţionat la aceste acuzaţii cu un comunicat de presă. Instituţia afirmă că a trimis toate informațiile deținute membrilor Comisiei de anchetă şi îndeamnă deputații fracțiunii PSRM, să se adreseze Procuraturii Generale cu probele pe care le deţin.

Şi Preşedinţia spune că a răspuns la toate demersurile Comisiei, iar restul sunt deducții și speculații politice. Instituţia prezidenţială cheamă actorii politici să lase minciunile și să înceteze să manipuleze opinia publică în legătură cu acest caz.

Mykola Ceaus ar fi fost răpit în data de 3 aprilie, din Chişinău.Două persoane care ar fi fost implicate se află în arest. Anterior, premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a anunţat că autorităţile vor să percheziţioneze o maşină a Ambasadei Ucrainei, întrucât au existat suspiciuni că Ceaus ar fi fost scos din Moldova, cu automobilul misiunii diplomatice. Iar în spaţiul public au apărut informaţii precum că ar fi fost implicat un ataşat militar al ambasadei, care l-ar fi scos pe Ceaus din țara noastră în portbagajul unei mașini cu numere diplomatice. Ambasada Ucrainei ne-a declarat anterior că Kievul este convins că această situaţie este utilizată de unele forţe care au drept scop înrăutăţirea relaţiilor dintre Chişinău şi Kiev. De la dispariţia sa, Ceaus a apărut în mai multe înregistrări video în care a declarat că este viu şi că nu ar fi fost răpit.