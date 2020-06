Deputaţii Platformei DA şi PAS vor veni, vineri, în Parlament, pentru a convoca şedinţa în plen

Deputații Platformei DA vor veni vineri în sala de plen a Parlamentului pentru a desfășura ședința legislativă, alături de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate. Declarația a fost făcută pentru Publika TV secretarul fracțiunii Platformei DA, Dinu Plîngău.

Potrivit lui, în cazul în care va fi cvorumul de 51 de deputați, urmează să fie examinată ordinea de zi, aprobată de Biroului Permanent pentru 28-29 mai, care nu au avut loc din cauza carantinei. Deputații din alte fracțiuni deocamdată nu au confirmat că vor veni mâine la ședință.

"Vom fi mâine la Parlament, în componența de 11 deputați. În cazul în care vor fi 51 de deputați prezenți vom începe lucrările ședinței plenare și vom examina proiectele. Preliminar, am vorbit cu colegii din PAS, ne întâlnim cu ei la ora 10.00, să fie votate proiectele de legi, în primul rând cele care se referă la deblocare asistenței macrofinanciare", a spus Dinu Plîngău.



Deputații fracțiunii Partidului ȘOR au declarat că urmează să discute acest subiect și să ia o decizie finală, dacă vor participa sau nu la ședință. De asemenea, deputații grupului parlamentar PRO MOLDOVA susțin că pledează pentru desfășurarea ședinței plenare, dar încă discută despre modalitatea organizării acesteia. La rândul său, președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, a declarat pentru postul nostru de televiziune că socialiștii consideră că este nevoie de convocarea ședinței Biroului Permanent pentru a petrece ședința plenară, ultima decizia fiind depășită pentru că se referea doar la datele de 28-29 mai. Președintele fracțiunii PDM, Dumitru Diacov, dar și liderul acestei formațiuni, Pavel Filip, nu au răspuns la telefon pentru a exprima poziția lor la acest subiect. De asemenea, am trimis o solicitarea la Secretariatul Parlamentului, pentru a afla dacă deputaților PAS și ai Platformei DA vor fi oferită sala de plen, dar deocamdată nu am primit vreun răspuns.



Miercuri, șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că vineri, 5 iunie, deputaţii PAS vor merge în sala de şedinţe a legislativului pentru a examina subiectele incluse pe ordinea de zi acum două săptămâni, de către Biroul Permanent. Printre acestea se numără şi proiectele de lege necesare pentru ca țara noastră să obțină cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară în valoare de 30 de milioane de euro, din totalul celor 100 de milioane promise de Uniunea Europeană. Potrivit unei dispoziții a președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, carantina din cauza cazurilor de COVID-19 pentru deputații expiră în data de 5 iunie.