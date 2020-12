Deputaţii Platformei DA au venit la consultările iniţiate de preşedintele Maia Sandu. Subiectele discutate

Preşedintele Maia Sandu a desfăşurat consultări cu deputaţii Platformei DA, pentru a identifica soluții după demisia Guvernului Chicu.

La întrevederea cu preşedintele Maia Sandu au venit liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase şi deputaţii Platformei DA, Chiril Moțpan, Liviu Vovc, Alexandru Slusari, Maria Ciobanu şi Igor Munteanu.

"Platforma DA a reiterat poziţia sa fermă şi consecventă privind necesitatea alegerilor anticipate. În acest sens am susţinut viziunea doamnei preşedinte. În acelaşi timp, noi am discutat un şir de riscuri şi probleme ce ţin de gestionarea mai multor crize în ţară. Am discutat riscurile legate de situaţia macro-financiară bugetară, administrarea crizei pandemice, problemele agricultorilor care au suferit în urma calamităţilor şi alte subiecte legate de gestionarea imediată. Un subiect aparte a fost dedicat situaţiei actuale în cadrul Guvernului şi probabilitatea organizării alegerilor anticipate. Am discutat şi alte subiecte ce ţin de reformatarea justiţiei, am reiterat poziţia noastră să contribuim cu expertiza în reformatarea autentică în jurstiţie, prin implicarea procurorilor şi judecătorilor europeni. Am discutat şi subiectele legate de dosarele politice şi îmbunătăţirea activităţii procuraturii. Am analizat toate riscurile de gestionare a crizelor.", a declarat deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari.

Amintim, că prima întrevedere a preşedintelui Maia Sandu de astăzi a avut loc cu deputaţii socialişti. La consultări au venit preşedintele fracţiunii, Corneliu Furculiţă, şi deputaţii Petru Burduja şi Radu Mudreac. Oficialii au discutat doar câteva minute, iar la ieșire au anunțat că urmează şi alte consultări.

Au urmat deputaţii PAS. La consultări au venit vicepreşedintele PAS Sergiu Litvinenco, președintele interimar al PAS, Igor Grosu şi vicepreşedintele Parlamentului, Mihai Popşoi.