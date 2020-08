Deputaţii Platformei DA au iniţiat procedura de convocare a sesiunii extraordinare a Legislativului

Fracţiunea parlamentară a Platformei DA a anunțat că inițiază procedura de convocare a sesiunii extraordinare a legislativului. Pentru asta, sunt necesare 34 de semnături. Motivul este situația dezastruoasă din agricultură cauzată de secetă și grindină. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari care a mai adăugat că va transmite propunerea către celelalte fracțiuni.



ALEXANDRU SLUSARI, vicepreședintele Parlamentului din partea Platformei DA: "Noi propunem trei puncte. Primul, audierea prim-ministrului și ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului privind situația în agricultură. Noi pornim probabil de azi consultările cu alți deputați. Clar lucru nu putem noi dicta, cu 11 mandate, ordinea de zi."



Platforma "DA" mai propune instituirea vacanței fiscale pentru unele categorii de întreprinderi și deblocarea procedurii eliberării certificatelor ce atestă forța majoră. Consilierul premierului Boris Harea ne-a spus că prim-ministrul se va prezenta în fața deputaților, dacă va fi chemat. Potrivit lui, agricultorii au nevoie de ajutor, dar nu de spectacole ieftine organizate de politicieni. Și ministrul Agriculturii, Ion Perju, a transmis prin intermediul serviciului de presă al instituţiei că se va prezenta în legislativ. Propunerea Platformei "DA" este susținută de deputații PAS și grupul PRO MOLDOVA.



SERGIU LITVINENCO, deputat PAS: "Forma încă nu am discutat-o la partid și urmează să o discutăm, dar sigur Parlamentul trebuie convocat."



SERGIU SÎRBU, deputat al grupului PRO MODLOVA: "Sunt sigur că toți care sunt pe loc și au posibilitatea ar putea să semneze cererea, doar că oficial nu am primit încă nicio solicitare."



Deputatul Marina Tauber a declarat că Partidul "ŞOR" încă nu a luat o decizie dacă va semna sau nu cererea propusă de Platforma "DA". De cealaltă parte, președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, ne-a spus că, în opinia sa, inițiativa anunțată de Slusari reprezintă o tentativă de reabilitare după eșecul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Potrivit lui Furculiță, fracțiunea "DA" profită de pe urma nemulțumirilor fermierilor şi urmăresc propriile interese. Am solicitat un comentariu și din partea președintelui fracțiunii parlamentare a PDM, Dumitru Diacov, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon și nici la SMS. Deputatul democrat Nicolae Ciubuc crede că prezența premierului în Parlament nu va soluționa problema agricultorilor și îi îndeamnă pe politicieni să vină cu soluții viabile.



NICOLAE CIUBUC, deputat PDM: "Urmează să vedem, să discutăm pe platforma fracțiunii. Evident, tot ce ține de agricultori și propunerile viabile vor fi susținute. Noi lucrăm în paralel la identificarea și altor măsuri de ordin fiscal, de ordinul examinării posibilității amânării sau reeșalonării plăților față de bănci."



Potrivit Regulamentului Parlamentului, legislativul poate fi convocat în sesiune extraordinară sau specială la cererea şefului statului, a preşedintelui Parlamentului sau a o treime din numărul deputaţilor. Cererea se face în scris în adresa Biroului Permanent şi trebuie să conțină motivul, ordinea de zi propusă şi durata de desfăşurare a sesiunii.