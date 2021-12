Deputații PAS propun moratoriul pe construcţia staţiilor PECO, dar și majorarea amenzilor pentru încălcarea legislaţiei în domeniu

În Moldova ar putea fi impus un moratoriu de 6 luni la construcţia de noi staţii PECO. Proiectul de lege propus de PAS pentru modificarea legii carburanţilor a fost votat în prima lectură. Deputatul PAS Radu Marian susţine că schimbările propuse vor reglementa mai bine piaţa produselor petroliere.



"Este un proiect care vine să aducă două chestii: mai multă concurenţă şi mai multă eficienţă. Numărul staţiilor PECO excesiv de mare duce la cheltuieli crescânde şi la preţurile de la pompă. Republica Moldova are al treilea cel mic număr de maşini deservite per staţie din Europa, după Grecia şi Letonia.", a spus Radu Marian, deputat PAS.



Deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor au fost sceptici cu privire la efectele iniţiativei PAS.



"Anterior, în vara acestui an, dumneavoastră aţi ieşit la tribuna centrală şi aţi prezentat un alt proiect de lege cu privire la piaţa produselor petroliere. Aţi vorbit una, în realitatea s-a primit cu totul altceva, deci preţurile au crescut.", a spus Vasile Bolea, deputat BCS.



În ajutorul lui Radu Marian a sărit colegul său de fracţiune, Dan Perciun:



"Poporul întreabă, dacă domnul Bolea să dezvolte capacităţile necesare pentru a înţelege cum se formează preţurile la benzină."



"În calcularea preţurilor la produse standardizate motorina A95 (hohote), benzina A95 şi motorină, la pompă, nu angro, deci noi avem Platts, deci cotaţiile internaţionale Platts, şi anume media din ultimele 14 zile. Plus TVA, plus acciz, plus marja comercială de 2,63.", a spus Radu Marian, deputat PAS.



"Am chemat la calm şi omenie cât se examinează aşa proiecte importante pentru economia naţională. Dar bine, ţine de ei. Totuşi, în cadrul modificărilor din august, şi în cazul modificărilor de acum, poate intenţiile sunt nobile, noi nu punem la îndoială. Totuşi vrem să auzim, să auzim de la dumneavoastră, acest lucru va duce la micşorarea preţurilor sau nu?", s-a adresat Petru Burduja, deputat BCS.



"Mă întrebaţi de preţ - vă daţi seamă că nu am cum să ştiu care o să fie preţ, la nivel de Brent, peste patru sau cinci luni. Nimeni nu ştie asta. Vă daţi seamă, ar fi milionari peste noapte. Noi încercăm să stabilim mai multe reguli clare de construcţie a acestor staţii petroliere.", a spus Radu Marian.



Autorii proiectului mai spun că introducerea unei taxe de import de 10 lei per tonă va duce la apariţia mai multor importatori şi unei concurenţe mai mari pe piaţă. De asemenea, se propune majorarea de până la zece ori a amenzilor aplicate în prezent companiilor petroliere pentru încălcarea legislaţiei în domeniu precum şi interzicerea revânzării angro a produselor petroliere.

Documentul urmează să fie examinat şi în a doua lectură. În 1 septembrie a intrat în vigoare altă iniţiativa legislativă PAS, care prevede stabilirea zilnică a preţurilor-plafon la benzină şi motorină. Timp de două luni acestea au crescut practic în fiecare zi.