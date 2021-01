Deputaţii PAS îi solicită lui Aureliu Ciocoi anularea ordinului prin care Corduneanu a fost numit şef adjunct al Poliţiei de Frontieră

Deputaţii PAS, Lilian Carp şi Dumitru Alaiba, îi cer premierului în exerciţiu, Aureliu Ciocoi, să anuleze ordinul ministrului de Interne în exerciţiu, Pavel Voicu, prin care fostul şef adjunct al SPPS, Petru Corduneanu, a fost numit şef adjunct al Poliţiei de Frontieră.

Parlamentarii consideră că ar fi un abuz clar, în condiţiile în care un ministru în exerciţiu nu poate demite şi numi pe cineva în funcţie de demnitate publică. În textul demersului făcut de către Carp și Alaiba se precizează că, dacă ministrul Pavel Voicu va refuza să-l demită pe Corduneanu, Aureliu Ciocoi ar fi obligat să anuleze ordinul lui Voicu.

"Sperăm ca măcar unul dintre cei doi să acţioneze în conformitate cu spiritul legii", se mai spune în document.

Am încercat să obţinem o reacţie de la Pavel Voicu, însă acesta nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la mesaje. Nu am reuşit să obţinem un comentariu nici de la premierul în exerciţiu. Şefa Serviciului de presă al Guvernului, Marina Nani, ne-a spus să expediem o solicitare oficială, la care, deocamdată, nu am primit răspuns.