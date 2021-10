Deputaţii NU sunt AFECTAȚI de decizia episcopiei privind interdicția de a se împărtăşa în bisericile din nordul ţării

Decizia arhiepiscopului Marchel de a le interzice deputaţilor PAS să se împărtăşească în bisericile din nordul ţării, din cauza ratificării Convenţiei de la Istanbul, a stârnit zâmbetele unor parlamentari.

Deputatul PAS Dumitru Alaiba s-a amuzat copios când a fost întrebat de jurnalişti ce părere are şi cum îl afectează decizia luată de arhiepiscopul de Bălţi şi Făleşti.



"Eu nu am să adaug nimic decât ceea ce s-a declarat oficial de către partid.", a spus Dumitru Alaiba.



Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, nu vede rostul acestor discuţii şi e de părere că ţara are alte probleme grave: pandemia şi criza energetică.



"Relaţia cu Dumnezeu şi credinţa este o chestie foarte intimă. Când eşti tu în intimitatea ta şi te rogi. În rest, e fățărnicie.", e de părere Igor Grosu.



Deputatul PAS Radu Marian consideră că episcopia a interpretat greșit prevederile Convenţiei.



"Este o interpretare eronată, nu are nicio treabă Convenţia cu ceea ce invocă ei, probabil nu au citit ceea ce s-a votat. Adoptarea acestei Convenții este un pas crucial pentru ca noi în sfârșit să combatem violența domestică. Nu înțeleg de ce există asemenea opinii din partea bisericii.", a spus deputatul Radu Marian.



Socialistul Grigore Novac, care a contestat legea la Curtea Constituțională, a subliniat că există un articol controversat în Convenție.



"Eu nu voi da aprecieri cât de justificată sau nejustificată este decizia lui Marchel, este dreptul lor. Părerea mea este că au dreptate.", a opinat Grigore Novac.



Episcopul de Bălţi şi Făleşti Marchel a anunţat că deputaţii PAS care au votat ratificarea Convenţiei de la Istanbul, prin care țările din Consiliul Europei se obligă să combată violența împotriva femeilor şi cea domestică, nu mai au voie să se împărtăşească în bisericile din nordul ţării.

Marchel susţine că documentul promovează imoralitatea şi este o mişcare de promovare a curentului LGBT. Interdicţia e valabilă până în 12 iunie 2022, de Duminica Mare. Zeci de preoţi nu mai vor să se roage nici pentru președintele Maia Sandu, care a promulgat legea.

Anterior, şi Înaltpreasfinţitul Vladimir s-a arătat îngrijorat de faptul că Parlamentul a ratificat Convenția de la Istanbul. Într-o scrisoare semnată de mitropolit se arată că Biserica Ortodoxă din Moldova consideră acest pas crucial pentru istoria neamului şi o situaţie inadmisibilă.