Deputaţii din opoziţie, despre cazul Gaţcan. Slusari: Sunt obosit deja de serialul "Santa Gaţcan"

Noua apariţie video cu deputatul Ştefan Gaţcan adânceşte şi mai mult misterul în cazul dispariţiei lui. La a treia zi după ce nu a mai fost văzut în spaţiul public, colegii lui de breaslă sunt îngrijoraţi de ce i s-a întâmplat şi spun că situaţia în care s-ar afla aceasta ridică mai multe semne de întrebare.

Deputatul Platformei DA Alexandru Slusari a declarat astăzi în faţa presei că este obosit de întâmplările din jurul cazului care îl priveşte pe Gaţcan.

Slusari a mai declarat că pentru finalizarea cazului Gaţcan sunt două metode.

Sergiu Litvinenco s-a arătat şi el îngrijorat de dispariţia misterioasă a parlamentarului. Deputatul PAS crede că în ultimul filmuleţ Gaţcan a fost constrâns să facă acele declaraţii.

La rândul său, democratul Pavel Filip este convins de faptul că Procuratura va investiga tot ce s-a întâmplat medicului şi deputatului Ştefan Gaţcan în ultimele zile, dar spune că acest subiect ar trebui să îi vizeze direct pe socialişti.

"Este chestiunea celor din PSRM. Din câte cunosc, Procuratura Generală a iniţiat o cauză penală. Eu am toată certitudinea că se vor clarifica lucrurile. Din alt punct de vedere am urmărit tot acest episod în Republica Moldova şi, desigur, am foarte multe întrebări. Am văzut multă impacientare în cazul Gaţcan. "