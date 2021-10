Deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor au mers să vadă în ce condiţii este deţinut Stoianoglo. Ce au găsit acolo

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, se află în izolatorul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Acesta este singur în celulă şi nu are obiecţii la condiţiile de detenţie. Asta au reuşit să afle deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor, care au mers să vadă dacă îi sunt respectate drepturile."Vizita noastră a fost în celula unde a fost deținut. Condițiile în principiu sunt satisfăcătoare. La capitolul condiții de detenție dumnealui nu are anumite obiecții. Dumnealui ne-a comunicat că avocatul are acces ori de câte ori este necesar", a declarat Grigore Novac.Deputaţii au fost întrebaţi dacă au vorbit cu Alexandr Stoianoglo despre ce urma să anunţe ieri în conferinţa de la ora 18:00, care nu a mai avut loc, pentru că mascaţii de la SIS au venit să-l reţină."Noi nu am vorbit, nu am supus discuției ceea ce dumnealui a vrut să vorbească în briefingul de presă. Dumnealui a vorbit despre vizita dânsului când a intrat în ședința CSP-ului. Noi am vorbit despre respectarea drepturilor omului, respectarea unui proces echitabil", a spus Vasile Bolea.Înainte de a merge la izolator, deputaţii au calificat reţinerea lui Alexandr Stoianoglo ca un show de prost gust şi doliu pentru democraţia din Republica Moldova. Deputatul Vlad Batrîncea a anunţat că vor ieşi duminică la protest în centrul Capitalei. El a precizat că acţiunea va fi apolitică, iar participanții sunt aşteptaţi fără drapele și fără lozinci politice."S-a produs un show cu mascații şi procurorul general a Republicii Moldova. Ceea ce a avut loc ieri arată că ne aflăm într-un regim de dictatură. Şi astăzi Republica Moldova iarăși intră în stare unui stat capturat", susţine Vlad Batrâncea."Nu degeaba azi m-am îmbrăcat într-o cămaşă neagră. Dacă vreţi este un doliu, doliu pe democrație de la noi din ţară. Doliu pe stat de drept. Care ieri noaptea această guvernare a înmormântat şi statul de drept şi democraţia de la noi din ţară", a declarat Vasile Bolea.Socialiştii spun că reținerea procurorului general este, de fapt, o fumigenă lansată de actuala guvernare, pentru a distrage atenția cetățenilor de la problemele din țară."Vedem creşterea preţurilor şi incapacitatea celor de la guvernare de a se opune. Vedem că oamenii trăiesc mai greu, vine iarna și avem probleme cu gaz și cu tarife. În această situație, când guvernarea nu poate oferi pâine, ei oferă show de prost gust", a declarat Vlad Batrâncea.Cu o reacţie la declaraţiile Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor a venit purtătorul de cuvânt al Partidului Acțiune şi Solidaritate, Aurica Jardan. Aceasta infirmă acuzaţiile aduse şi ne-a declarat că problemele sociale sunt tratate cu maximă responsabilitate, drept dovadă sunt măsurile sociale aprobate, cum ar fi majorarea pensiilor și indemnizațiilor pentru sute de mii de cetățeni, măsuri de sprijin a salariaților pe perioada pandemiei. De asemenea, votarea unor legi care vin în ajutorul celor din HORECA.