Deputaţii din alianţa Kozak continuă să blocheze proiectele sociale elaborate de fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat, care le aduc oamenilor bunăstare. Proiectul de lege privind acordarea a 600 de lei pensionarilor şi altor persoane cu venituri mici, precum şi iniţiativa de majorare de cinci ori a indemnizației pentru veterani au fost avizate negativ de Comisia parlamentară administraţie publică. Motivele invocate - lipsa avizelor din partea Guvernului, dar şi a banilor în buget.

În 2018, la iniţiativa fostului preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, peste 610 mii de pensionari şi persoane cu dizabilităţi, inclusiv beneficiarii de alocaţii sociale, care au venituri mai mici de 2000 de lei, au primit de Crăciun şi de Paşte un ajutor unic de 600 de lei pentru masa de sărbătoare. Ulterior, fracţiunea PDM a propus ca acest ajutor să fie acordat permanent, de două ori pe an. Ori de câte ori acest subiect a fost propus spre examinare, deputaţii alianţei PSRM-ACUM l-au respins invocând diverse motive, inclusiv că nu sunt bani în buget.



"Care este suma necesară din bugetul de stat?", a spus deputatul PSRM, Alexandru Usatîi.



"Nu se aduce un calcul real la toate cheltuielile propuse", a spus deputatul PAS, Veronica Roşca.



"Aşteptăm activitatea Guvernului încă o jumătate de an şi o să vedem ce o să propuneţi voi la majorări şi atunci cred că o să terminăm cu speculaţiile. Eu nu cred că un proiect de lege care a fost benefic pentru cetăţeni ca să primească 600 de lei cei care au pensie mai mică de 2000 de lei

Ei nu vor avea pensii mai mici de 2000 de lei. - Da? În timpul...

- În timp real", a spus preşedintele Comisiei administraţie publică, Vasile Bîtca.



Comisia parlamentară administraţie publică a examinat şi iniţiativa deputaţilor democraţi de a majora de cinci ori indemnizațiile veteranilor războiului de la Nistru şi a celor care au luptat în Afganistan sau în alte zone de conflict. Şi acest proiect a fost respins, pe motiv că nu există un aviz din partea Guvernului.



"Luând în considerare comunicarea multiplă în teritoriu, cu cei care cu adevărat au avut o misiune grea, venim cu această propunere de a-i susţine prin a majora cuantumul lunar al alocației lunare de la 100 la 500 de lei", a spus deputatul PDM, Corneliu Padnevici.





"Orice proiect de lege care prevede majorarea bugetului are nevoie de susţinere, iar avizul guvernului lipseşte", a spus deputatul PAS, Veronica Roşca.



"Eu sunt sigur că acest aviz va fi unul pozitiv. De altfel, cetăţenii noştri nu vor înţelege acţiunile sau atitudinea guvernului faţă de aceste categorii", a spus deputatul PDM, Corneliu Padnevici.



"Nu e problema în rectificare, e problema în bani", a spus deputatul PAS, Petru Frunze.



La nicio lună după ce au preluat guvernarea, reprezentanţii alianţei Sandu-Dodon anunţau că sunt puţini bani în buget pentru salarii, dar şi pentru proiectele sociale începute de guvernarea democrată. Afirmațiile au fost respinse de fostul ministru al Finanţelor, Ion Chicu, care a precizat că noua guvernare a moştenit de la Guvernul Filip un buget de trei miliarde 270 de milioane de lei. Mai mult, încasările la buget în 2019, ar putea fi mai mari, faţă de anul trecut, cu jumătate de miliard de lei.