Deputaţii, despre independenţă: Moldova încă nu e un stat cu adevărat funcțional

La cei 30 de ani de la proclamarea independenţei, Moldova este încă un stat slab, care trebuie să învețe să fie cu adevărat independent. Cel puțin asta susțin unii deputați, potrivit cărora, țara noastră trebuie să scape de corupție și să aibă instituții consolidate.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că de fiecare dintre noi depinde cât de independentă va fi Moldova.



"Pentru independenţă trebuie să muncim, trebuie să luptăm şi cel mai important - trebuie să construim instituţiile. Statul este funcţional atunci când funcţionează instituţiile şi nu sunt croite în jurul unei personalităţi. - În cât timp vom fi cu adevărat independenţi? - Asta depinde de noi toţi", a spus Igor Grosu.



Deputatul majorităţii parlamentare Dan Perciun, născut în anul independenței, spune că Moldova încă nu e un stat cu adevărat funcțional.



"Trebuie să consolidăm statul acesta, în primul rând. Vorbim şi despre independenţă energetică, vorbim şi despre problemele cu corupţie. Un stat cu adevărat independent, un stat funcţional, un stat funcţional, nu poate fi un stat corupt. Noi astăzi suntem un stat slab după 30 de ani, cu părerea de rău", a declarat Dan Perciun.



În opinia socialistului Vlad Batrîncea, țara noastră trebuie să dobândească o independență economică.



"Adevărata independenţă este independenţa economică. Republica Moldova a degradat mult la capitolul industriei, la capitolul producerii, agriculturii. La sigur, statul nu s-a preocupat cu dezvoltarea economică. Promisiunile au fost foarte generoase, dar vom vedea ce va fi în realitate", a punctat Vlad Batrîncea.



Deputatul Partidului "ŞOR" Marina Tauber afirmă că, în această zi, nu trebuie să vorbim despre neajunsurile țării.



"Ţara noastră este cea mai frumoasă, bogată cu oamenii frumoşi, talentaţi, frumoşi la chip şi la suflet. Înţeleg că putem astăzi să spunem multe lucruri şi negative, ce nu am reuşit, ce nu am făcut, suntem independenţi sau nu. Eu aş evita astăzi politică, pentru că trebuie s-o felicităm ţara noastră şi într-adevăr s-o iubim", a spus Marina Tauber.