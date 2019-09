Deputaţii decid dacă îi vor ridica imunitatea lui Vladimir Cebotari (VIDEO)

(UPDATE 14:12) Sergiu Litvinenco, preşedintele Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a citit proiectul în faţa deputaţilor. Litvinenco anunţă că majoritatea mebrilor din Comisie au votat pentru ridicarea imunităţii.

Dumitru Alaiba (PAS): Cebotari numele meu e altfel. Mă bucur că sunteți la curent cu biografia mea şi a Maiei Sandu. Nu noi ne-am ales cu companii aviatice.

(UPDATE 13:03) Fracţiunea PDM a părăsit plenul parlamentului

Dumitru Diacov (PDM): Atât de subţire este argumentarea, pur şi simplu ne miră. PDM nu va participa la vot, PDM părăseşte sala de şedinţă şi vom spune punctul nostru de vedere opiniei publice.

(UPDATE 14:00) Vladimir Cebotari (PDM): Dragi colegi, noi ştim că judecăţile aici în sală se fac de mult, şi nu aici în sală.

Toate zilele astea primeam multe mesaje, ca să plec din ţară... dar am primit mesaje şi ce va fi după asta. Eu am venit în ţară special după ce am auzit ce spune Năstase. Cunosc foarte bine că la indicaţia lui Năstase s-au verifica 10 ani din viaţa mea.

Eu sunt acuzat că am fost membru a unei Comisii, care a efectuat o evaluare tehnică şi care a acceptat includerea taxei de moderinizare pentru aeroport. Am auzit că eu sunt vinovatul de concesionare.

Prima hotărâre de Guvern prin care s-a decis concesionarea, a fost în 2012. Eu nu am avut nimic cu acel Guvern. Dar din câte ştiu că în acel Guvern a munci dl Alaiba.

Hotărârea privind concesionarea a fost luată printr-o hotărâre de Guvern în 2013. În acea hotărâre erau condiţiile de concesionare. Vreau să vă aduc aminte cine erau membrii Guvernului? Doamna Maia Sandu nu a ridicat mâna pentru acea hotărâre de Guvern?

La anexa era indicat clar că termenul de concesionare va fi 49 de ani, a fost stabilit că concesionar poate fi un grup de persoane juridice, au fost stabilite garanţii oferite concesionare. Toto Guvernul a stabili că concursul va fi unul închis, dar şi funcţiile comisiei.

Această licitaţie s-a desfăşurat în conformitate de regulamentul. În cadrul lictiaţiei s-au făcut mai multe evaluări. Atât procurorii, cât şi alte persoane cunosc cum s-au făcut evaluările în comisie. Confomr acestei evaluări Cebotari Vladimir a dat cele mai puţine puncte, faţă de ceilalţi membri de comisie. Acest lucru vorbeşte şi despre intenţiile lui Cebotari.

Comisia nu a transmis nimic, nimănui în concesiune. Guvernul a transmis la trei luni de la terminarea activităţii comisie, aeroportul în concesiune.

Dragi colegi eu înţeleg foarte bine că nu vă este convenabil să aveţi concurenţi în campanie. Aşa cum nu vă convine că noi vorbim despre producerea dosarelor la comandă. Tot ce se petrece e clar că deja alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei sunt fraudate.

Eu sper şi cer doamnei Sandu care ştie cum funcţionează Năstase, să-i solicite demisia acestuia, pentru că face răfuieli personale şi politice. Se teme de concurenţi în campanie.

Eu, stimaţi deputaţi, am avut posibilitatea să văd cât de serios v-aţi uitat în dosar. Domnul Bolea mai mult de pagina trei nu s-a uitat.

Eu ştiu, cel puţin bănuiesc, care va fi votul dvs de azi. Noi cu siguranţă o să anunţăm partenerii internaţionali despre tot ce faceţi şi aţi făcut.

Declaraţiile dlui Năstase şi acţiunile dvs m-au făcut să rămân în politică, să investighez foarte serios schemele pe care le folosiţi.

Într-un ceas bun şi cu ajutorul lui Dumnezeu.

(UPDATE 13:38) Procurorul Robu a refuzat să răspundă.

Socialistul Vlad Batrîncea l-a întrebat pe Procurorul Robu cum din 2014 până acum clasa politică a influenţat Procuratura Generală şi de ce până acum nu s-a făcut justiţie.

(UPDATE 13:35) ROBU (PG): Este o coincidenţă, nici nu am ştiut că Cebotari a depus actele pentru a candida

Deputatul democrat Alexandru Jizdan spune că că în ziua în care a fost înregistrat candidatul PDM la alegerile locale, procurorul vine în Parlament să-i ceară ridicarea imunităţii. "Este o persecuţie la adresa PDM", a spus Jizdan.

(UPDATE 13:29) ROBU (PG): Nu am spus că Cebotari este vinovat, există prezumţia nevinovăţiei, dar noi verificăm informaţiile.

Deputatul partidului "ŞOR" Denis Ulanov l-a întrebat pe Procurorul Robu cum poate aduce acuzaţii deputatului Vladimir Cebotari pentru că, făcând parte din Comisia Juridică, a votat pentru o Hotărâre de Guvern, din care a făcut parte şi Maia Sandu.

(UPDATE 13:25) ROBU (PG): "Nu primesc indicații, procuratura acţioneaza în interesul statului si a cetăţeanului, ationează doar în baza legii si a Constituției. Nu poate o persoana să cunoască că un procuror va veni în Parlament

Democratul Sergiu Sîrbu l-a întrebat pe procurorul Robu cine mai cunoştea despre faptul că el va veni astăzi în Parlament să ceară ridicarea imunităţii. Sîrbu i-a amintit lui Robu că anterior unii politicieni (Igor Dodon, Andrei Năstase) cunoşteau care este agenda Procurorului Robu şi o făceau publică. Totodată, Sîrbu l-a întrebat pe Robu dacă înţelege că acest dosar are un caracter politic.

(13:19) Procurorul general interimar Dumitru Robu a prezentat, în plen, motivul pentru care cere ridicarea imunităţii deputatului democrat Vladimir Cebotari. Parlamentarului i se impută delapidarea averii statului, abuz de putere şi abuz de serviciu în ceea ce priveşte concesionarea Aeroportului Chişinău.

"În cadrul urmării penale au fost administrate probe concludente, ce indică asupra bănuielii rezonabile că deputatul Vladimir Cebotari, în perioada anului 2013, prin folosirea situaţiei de serviciu, cu depăşirea atribuţiilor de serviciu, în interesul unui grup criminal organizat, a preluat controlului asupra întreprinderii de stat Aeroportul Internaţional Chişinău.", a declarat Robu.

Deputatul Lilian Carp a întrebat dacă sunt şi alte persoane, care se fac vinovate în ilegalităţi ce ţin de concesionarea Aeroportului Chişinău.

Procurorul Robu a spus că sunt, dar nu poate da mai multe detalii pentru a nu prejudica ancheta.

