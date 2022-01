Deputații Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor, dispuși să discute despre susţinerea moţiunii de cenzură

"- Noi suntem gata să discutăm asemenea subiecte.- Să discutați şi să semnaţi un proiect de moţiune de cenzură?- Noi vrem să discutăm toate aceste subiecte. Mai ales, că la ziua de astăzi unii deputaţi PAS sunt de acord ca întreg Guvern să plece.", a spus Vladimir Odnostalco, deputat BCS."Poate se are în vedere un alt partid. La noi în partid nu sunt aşa oameni. Noi discutăm, facem o analiză a activităţii. Desigur, sunt unele întrebări faţă de unii deputaţi, miniştri, secretari de stat. Noi am vrea mai multe rezultate, mai multă muncă. Dar cred că în linii generale se face un lucru bun, oamenii muncesc.", a spus Vladimir Bolea, deputat PAS.Deputatul Partidului ŞOR, Marina Tauber, a anunţat că formaţiunea a rezervat pentru februarie şi martie Piaţa Marii Adunării Naţionale şi scuarurile Parlamentului şi Guvernului pentru a organiza proteste împotriva acţiunilor guvernării."- Am anunţat Primăria că, posibil, vor avea loc proteste cu participarea a cel puţin 50 de mii de oameni.- Veţi putea aduna atâtea persoane?- Acum nu este vorba despre adunarea oamenilor, dar despre ţinerea lor pe loc, lucru de care ne ocupăm deja de mult timp. Ei cred că singura soluţie pentru Republica Moldova este ieşirea la proteste.", a declarat Marina Tauber, deputat al Partidului "ŞOR".Luni, liderul Partidului ŞOR, Ilan Şor, s-a adresat deputaţilor din alte fracţiuni, în special celor de la Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor, cu solicitarea să susţină iniţierea moţiunii de cenzură pentru a demite Guvernul Gavriliţa din cauza crizei energetice şi a scumpirilor din ultima perioada. Potrivit Regulamentului Parlamentului, moţiunea de cenzură poate fi înaintată de cel puţin 26 de deputaţi, iar pentru demiterea Executivului sunt necesare minimum 51 de voturi. BCS şi Partidul ŞOR au împreună doar 38 de deputaţi.