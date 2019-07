Deputaţii blocului ACUM s-au luat la harţă cu oamenii din cauza gropii de gunoi din Ţânţăreni

Problema gropii de gunoi de la Ţânţăreni a încins spiritele între locuitorii satului şi câţiva deputaţi ai blocului ACUM. Deşi stabiliseră o întâlnire cu reprezentanţii Primăriei Chişinău pentru a le cere închiderea gropii, oamenii s-au trezit că la întrunire au venit doar câţiva reprezentanţi ai edililor şi o mulţime de deputaţi şi susţinători ai PAS şi PPDA. Reuniunea a fost un fiasco: în loc să găsească soluţii, deputaţii s-au luat la ceartă cu oamenii.

"- Eu trăiesc prima de la marginea satului, am 3 kilometri de la gunoişte, eu nici nu am cuvinte cum să mai vorbesc, tu stai aici şi bei apă, dute şi bea de la mine din fântână şi o să vezi că nu o pot bea, chiar dacă am muncit toată viaţa.

- Toată Moldova nu poate bea apă!

- Nu mă interesează, taci din gură că acum eu vorbesc!"



Cu lacrimi în ochi, femeia a încercat să-i explice deputatului ACUM, Vladimir Bolea, că situaţia la Ţânţăreni nu se schimbă şi că şi-ar dori ca autorităţile să se implice mai mult în rezolvarea problemei.



Bolea însă, în loc să ofere răspunsuri, a dat vina pe oameni.



"Pe data de 20 octombrie sunt alegeri, eu nu vreau ca tot ce se întâmplă aici să poarte caracter electoral, căci cineva a început deja să-şi facă campanie electorală înainte de alegeri. Dumneavoastră alegeţi, votaţi membrii consiliului local, trebuie să vă gândiţi pe cine votaţi în consiliu", a spus Vladimir Bolea, deputat ACUM.



" - Domnul Năstase ştie ce se întâmplă acum la Ţânţăreni, în ziua de azi?

- Păi nu ştiu dacă ştie!

- A, nu ştiţi!"



Sătenii s-au arătat dezamăgiţi de discuţii, pe care le-au calificat drept promisiuni deşarte înainte de alegerile locale care vor avea loc în toamnă.



"Ei numai promit, dar nu fac nimic. Aleşi vor şi doar promit pentru poporul ăsta dar aşa şi nimic nu mai fac."



"Sunt alegeri şi ei vor aleşi să fie, iaca ce vor ei. Vor buzunarele lor să fie pline iar lumea ce respiră, pe ei nui interesează."



La întrunire a fost prezent şi şeful Regiei Autosalubritate, Eugeniu Axentiev, care le-a cerut oamenilor să aibă răbdare.



"Până la întâi octombrie petrecem achiziţia pentru a începe lucrările, dar pentru a începe nouă ne trebuiesc 15 milioane pentru reparaţia şi reabilitarea digului", a declarat Eugeniu Axentiev, şeful Regiei Autosalubritate.



"Ei demult au soluţia asta, dar nimeni nu se apuca să facă."



"Trebuie de închis gunoiştea şi gata. Nouă ne trebuie sănătate, apa să fie bună să putem bea, că noi suntem bătrâni deja, nii totuna, dar sunt nepoțeii."



Groapa de gunoi din Ţânţăreni a fost închisă în 2010 din cauza nemulțumirii locuitorilor, care au blocat accesul spre platforma de depozitare a deşeurilor. Ulterior, deşeurile din Capitală au fost duse la o groapă din Bubuieci.

În vara lui 2017, aleşii municipali, împreună cu municipalitatea, au ajuns la un compromis şi au decis alocarea a şase milioane de lei anual pentru comuna Ţânţăreni, bani care urmau să fie folosiţi pentru proiecte de infrastructură, iar groapa de gunoi a fost redeschisă.