Deputații BCS au părăsit plenul Parlamentului. Care este motivul

Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit sala în semn de protest față de refuzul majorității parlamentare de a accepta propunerile lor pe ordinea de zi a ședinței plenare. Anunțul a fost făcut de liderul fracțiunii, Zinaida Grecianîi.

„Stimați deputați 3 subiecte au fost propuse de BCS. Nu ați binevoit să le includeți pe ordinea de zi. Noi părăsim sala în semn de protest.”, a declarat Zinaida Grecianîi, deputat BCS.

Socialiștii au propus audierea ANRE despre prețul combustibilului, audierea lui Spînu referitor la gaze şi proiectul cu majorarea salariilor cu 40% pentru cadrele medicale votat în prima lectură în legislatura trecută.

„Venim să explicăm de ce am ieșit din sală. A doua ședință consecutiv noi abordam subiecte de rezonanță publică. Astăzi am abordat problema prețurilor, am cerut audieri privind negocierile cu GazProm, am cerut audierea ANRE, de ce s-au scumpit din nou carburanții, am întrebat unde au dispărut banii pentru medici. Anul trecut am oferit 2 majorări pentru medici, am propus ca medicii sa mai primească o majorare de salarii. Nu este despre guvernare și opoziție, este despre putere și despre cum vrem să trăim mai departe. Fiind în minoritate, am decis să părăsim ședința. Este singura modalitate de protest pe care o putem face în parlament. Nu putem vota ceea ce au pregătit colegii.”, a menționat deputatul, Vlad Bătrîncea.